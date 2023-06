Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, General Mills, Pfizer) PARIS, 28 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme laissent présager une ouverture en ordre dispersé : * Les Etats-Unis envisagent de nouvelles restrictions sur les exportations de puces d'intelligence artificielle vers la Chine, rapporte mardi le Wall Street Journal en citant des sources proches du dossier. Les actions INTEL, QUALCOMM , APPLIED MATERIALS, ADVANCED MICRO DEVICES et NVIDIA perdaient de 1% à 4,6% en avant-Bourse. * Les ventes de TESLA en Chine pourraient atteindre un nouveau record de 155.000 unités sur la période avril-juin malgré une baisse de sa part de marché avec la montée en puissance des concurrents locaux comme BYD et Aion, selon les analystes. * PFIZER et OPKO HEALTH ont annoncé que la l'autorité de santé américaine (FDA) a approuvé leur traitement du trouble de la croissance dû à une sécrétion insuffisante d'hormone de croissance chez l'enfant. * GENERAL MILLS table sur un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché alors que le groupe agroalimentaire est confronté à un ralentissement de la demande en raison des prix plus élevés. Il perdait 4% en avant-Bourse. * JEFFERIES FINANCIAL a publié mardi un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, la solide performance des activités sur les marchés des capitaux de la banque d'investissement ayant contrebalancé la baisse des transactions. * HARLEY-DAVIDSON a nommé Jonathan Root au poste de directeur financier pour succéder à Gina Goetter, qui a démissionné en avril. * LORDSTOWN MOTORS devrait creuser ses pertes après avoir déposé mardi une demande de mise en faillite et s'être mis en vente. Le constructeur de pick-up électriques perdait près de 12% en avant-Bourse après avoir atteint la veille un plus bas historique à 1,13 dollar. * La justice américaine a approuvé mardi l'achat par OVERSTOCK.COM de la marque, la propriété intellectuelle et la plate-forme de commerce en ligne de Bed Bath & Beyond pour 21,5 millions de dollars. * UBER - Daiwa Capital a abaissé son conseil d'"acheter" à "surperformance". L'action Uber reculait de 2% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)