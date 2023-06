Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Coterra Energy) PARIS, 27 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,49% pour le Nasdaq: * WALGREENS BOOTS ALLIANCE a abaissé son objectif annuel de bénéfice en raison notamment d'une baisse de la demande de tests et de vaccins contre le COVID-19, faisant reculer son action de 8,2% dans les échanges en avant-Bourse. * CIRCOR INTERNATIONAL - L'action du fabricant de machines industrielles avance de 6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir accepté l'offre de rachat de KKR à 1,6 milliard de dollars. * NVIDIA gagne 0,9% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir conclu un partenariat destiné au développement de modèles d'intelligence artificielle avec SNOWFLAKE. Ce dernier gagnait 4% en avant-Bourse. * Les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis progressent en avant-Bourse, le Premier ministre chinois ayant réitéré que le gouvernement soutiendrait la demande et l'économie du pays. Les groupes de commerce en ligne ALIBABA , JD.COM et PINDUODUO gagnaient entre 1,7% et 3%. Les entreprises de véhicules électriques LI AUTO , NIO et XPENG progressaient de 1,4% à 3,0%. * La compagie DELTA AIR LINES a annoncé qu'elle prévoyait un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année dans le haut de sa fourchette de prévision, à la faveur d'une forte demande de voyages. * LORDSTOWN MOTORS s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites mardi et s'est déclaré en vente après que le fabricant de camions électriques n'a pas réussi à résoudre un différend concernant un investissement promis par Foxconn. L'action du groupe chutait de 65,6% avant l'ouverture. * ELI LILLY avance de 1,6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé des résultats encourageants pour son traitement contre l'obésité, encore en phase d'essais thérapeutiques. * ROBINHOOD MARKETS gagne 1,6% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé lundi soir licencier 7% de ses employés. * MANCHESTER UNITED gagnait 2% avant l'ouverture de Wall Street après la publication de ses résultats du deuxième trimestre. * AMERICAN EQUITY LIFE HOLDING gagnait 13,1% dans les échanges en avant-Bourse, le groupe de capital-investissement Brookfield étant proche d'un accord pour racheter l'entreprise américaine. * ALPHABET - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformer", l'action du groupe perd 1% en avant-Bourse. * OLIN - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter", l'action du groupe perd 2% en avant-Bourse. * COTERRA ENERGY - JPMorgan remonte sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre", l'action du groupe gagne 1% en avant-Bourse. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)