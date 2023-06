Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Caterpillar, Micron Technology, Accenture et cours en avant-Bourse) PARIS, 22 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,26% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,32% pour le Nasdaq: * SPIRIT AEROSYSTEMS, qui produit des structures critiques pour les avions de BOEING, a décidé de suspendre ce jeudi la production de son usine de Wichita, au Kansas, les salariés ayant rejeté une proposition salariale de la direction et annoncé une grève à compter du 24 juin. L'action Spirit chutait de 8,9% en avant-Bourse et le titre Boeing cédait 1,3%. * GENERAL ELECTRIC - La division aérospatiale du groupe américain a annoncé jeudi avoir signé un protocole d'accord avec Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pour produire des moteurs d'avions de combat pour l'armée de l'air indienne. * MICRON TECHNOLOGY a annoncé jeudi son intention d'investir jusqu'à 825 millions de dollars (749,4 millions d'euros) dans une nouvelle installation d'assemblage et de test de puces électroniques dans le Gujarat, en Inde, sa première usine du pays. * ACCENTURE - La société de conseil en informatique a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours en dessous des attentes de Wall Street en raison d'un contexte d'incertitudes économiques qui pourrait limiter les budgets consacrés à l'informatique. L'action reculait de 2% en avant-Bourse. * NRG ENERGY - L'investisseur activiste Elliott Investment Management accroît la pression sur le groupe énergétique américain et cherche à évincer son directeur général Mauricio Gutierrez, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. * CATERPILLAR - Davidson entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours à 263 dollars. * KELLOGG - Bernstein relève sa recommandation de "sous-performance" à "performance en ligne avec le marché". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)