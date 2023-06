Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Adobe, recommandation Tesla, cours de Bourse Fedex) PARIS, 21 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * FEDEX - Le groupe a indiqué que ses marges étaient mises sous pression par le ralentissement du secteur du transport de marchandises, et anticipe une faible croissance de ses revenus pour l'année fiscale 2024. L'action perdait 3,3% dans les échanges avant-Bourse. * TESLA - Le dirigeant du groupe, Elon Musk, a déclaré qu'il annoncerait bientôt un investissement "d'ampleur" en Inde, à la demande du Premier Ministre indien Narendra Modi. Le groupe progressait de 1,3% dans les échanges avant-Bourse. Barclays abaisse par ailleurs sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne". *Les actions liées aux crypto-monnaies et à la blockchain grimpent en avant-Bourse, le bitcoin atteignant son plus haut niveau en six semaines. La plate-forme de crypto-monnaies Coinbase Global augmente de 2,6%, tandis que l'éditeur de logiciels exposé au Bitcoin MicroStrategy gagne 3,7%. *Les actions des constructeurs automobiles chinois cotés aux Etats-Unis progressent dans les échanges avant-Bourse, après que la Chine a annoncé une prolongation des aides à l'achat de véhicules électriques jusqu'en 2027. NIO gagnait 1,3%, LI AUTO 3,3% et XPENG 1,7%. * ADOBE - BMO relève sa recommandation de "pondération en ligne" à "surpondérer". Le groupe gagne 1,7% dans les échanges avant-Bourse. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)