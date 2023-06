Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Baidu, Rivian Automotive, Palantir) PARIS, 20 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% : * Les constructeurs automobiles sont en baisse dans les échanges en avant-Bourse après des informations de Reuters selon lesquelles un groupe bipartite de parlementaires américains vont prier lors d'une rencontre ce mardi les dirigeants de FORD et de GENERAL MOTORS de réduire leur dépendance à l'égard des pièces chinoises, en particulier les batteries de voitures électriques. GM, Ford, TESLA perdaient environ 1% en avant-Bourse. * ADOBE reculait de 1,3% en avant-Bourse après des informations du Financial Times selon lesquelles le régulateur européen de la concurrence va lancer cette année une enquête sur le projet de rachat à 20 milliards de dollars (18,29 milliards d'euros) de la plate-forme Figma. * ALIBABA, a annoncé mardi que son PDG Daniel Zhang allait quitter ses fonctions pour se concentrer sur la division "cloud" de l'entreprise, alors que le géant chinois du commerce en ligne poursuit son projet de scission en six unités commerciales. * KKR a signé un accord exclusif pluriannuel avec PAYPAL concernant son mode de paiement fractionné "Buy Now, Pay Later" en Europe. * ELI LILLY va acquérir DICE THERAPEUTICS, spécialisé dans le traitement de maladies auto-immunes, dans le cadre d'une transaction en numéraire à 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), ont annoncé les deux sociétés. * VF CORP - Le propriétaire des marques The North Face et Vans a nommé Bracken Darrell, ancien patron de Logitech , au poste de directeur général à compter du 17 juillet. * NASDAQ a déclaré avoir trouvé un accord avec l'opérateur EEX, la Bourse du secteur européen de l'énergie, pour lui transférer ses activités de négoce et de compensation d'électricité en Europe, sans donner de détails financiers. * FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC - Le fabricant de véhicules électriques a annoncé un regroupement d'actions, dans une fourchette de 1 pour 2 à 1 pour 90 actions, afin de respecter des obligations de cotation du Nasdaq. Le groupe a par ailleurs annoncé avoir du retard sur la livraison de ses véhicules. L'action chutait de 37,6% en avant-Bourse. * NISOURCE a annoncé la cession à BLACKSTONE d'une participation minoritaire dans NIPSCO, son activité de distribution d'électricité et de gaz dans l'Indiana, pour 2,15 milliards de dollars (1,97 milliard d'euros). * CARLYLE a annoncé la nomination de John Redett au poste de directeur financier à compter du 1er octobre. * NIKE cèdait 2% dans les échanges avant l'ouverture en réaction à la publication d'une note de Morgan Stanley, qui avertit que la baisse de demande observée en Europe et en Amérique du Nord pourrait entraîner une surabondance des stocks et donc faire pression sur les résultats de l'équipementier sportif au quatrième trimestre. * RIVIAN AUTOMOTIVE gagne 3,2% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé adopté la norme de chargement des véhicules électriques mise en place par Tesla, et qui donne accès aux stations de recharge de Tesla aux clients de Rivian. * PHILIP MORRIS - Citigroup relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". Le groupe gagnait 1,2% dans les échanges en avant-Bourse. * BAIDU - Morgan Stanley relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". * PALANTIR TECHNOLOGIES - Raymond James abaisse sa recommandation de "surperformer" à "achat". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Laetitia Volga et Blandine Hénault)