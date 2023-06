Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec les contrats à terme à Wall Street, cours d'Adobe, Nikola, Humana) PARIS, 16 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable pour le Dow Jones et Standard & Poor's 500, et en hausse de 0,18% pour le Nasdaq: * ADOBE a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice, soutenus par ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). L'action prenait 3,9% dans les transactions en avant-Bourse. * INTEL va investir jusqu'à 4,6 milliards de dollars (4,20 milliards d'euros) dans une nouvelle usine de semi-conducteurs en Pologne, qui devrait être opérationnelle en 2027, a indiqué l'entreprise vendredi. * AMAZON a obtenu le feu vert de Londres pour le rachat du fabricant d'aspirateurs américain IROBOT a annoncé la CMA, l'autorité britannique de la concurrence, vendredi. L'action iRobot gagnait 21,7% dans les transactions en avant-Bourse. * HUMANA a relevé son ratio de sinistralité pour les services médicaux, évoquant une demande accrue en services de santé en divergence avec les tendances habituelles, un constat évoqué par d'autres assureurs santé jeudi. * VIRGIN GALACTIC HOLDINGS - L'entreprise de tourisme spatial a annoncé que son premier vol commercial aurait lieu fin juin, suivi par un deuxième vol début août. L'action s'envolait de 39,4% en avant-Bourse. * NIKOLA était en hausse de 21,4% dans les échanges avant-Bourse, soutenu par le regain d'intérêt des investisseurs particuliers pour la valeur. * MICROSOFT - L'action soutenue par l'engouement du marché pour l'intelligence artificielle a atteint un nouveau record jeudi, portant la capitalisation du groupe à 2.590 milliards de dollars (2.360 milliards d'euros). APPLE a aussi touché un record en clôture jeudi à 186,01 dollars et NVIDIA a atteint un plus haut historique en séance à 432,89 dollars. * TOAST - BTIG entame le suivi à "neutre" (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)