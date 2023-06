Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des grandes banques de Wall Street) PARIS, 14 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones mais une progression de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,13% pour le Nasdaq * Les grandes banques de Wall Street JPMORGAN CHASE , WELLS FARGO, GOLDMAN SACHS GROUP, MORGAN STANLEY, CITIGROUP et BANK OF AMERICA CORP progressaient de 0,7% à 1,3% en avant-Bourse alors que la Réserve fédérale américaine doit rendre à 18hGMT sa décision de politique monétaire. * ACTIVISION BLIZZARD reculait d'environ 1% et MICROSOFT était vu en légère baisse avant l'ouverture de Wall Street après une décision de justice favorable à la Federal Trade Commission (FTC), qui souhaite le blocage temporaire de la fusion entre les deux groupes dans l'attente d'une audience prévue la semaine prochaine. * ALPHABET - La Commission européenne a accusé mercredi la maison mère de Google de pratiques anticoncurrentielles concernant ses activités de publicité numérique, ce qui pourrait conduire le groupe à céder une partie de ses activités pour répondre aux inquiétudes de l'exécutif européen. L'action perdait 0,3% en avant-Bourse. * ADVANCED MICRO DEVICES prenait 2,2% et AMAZON 0,4% en avant-Bourse, Reuters ayant rapporté que le géant du commerce en ligne envisageait d'utiliser les puces dotées d'intelligence artificielle du groupe de semi-conducteurs dans sa division AWS (Amazon Web Services). * TESLA gagnait 2% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant augmenté légèrement le prix de ses véhicules Model Y aux Etats-Unis. * UNITED HEALTH GROUP chutait de 4,8% en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé lors d'une conférence investisseurs que le coûts de sa division d'assurance santé pourraient augmenter. * BLOCK - BTIG entame le suivi à "neutre". * ESTEE LAUDER COMPANIES - Berenberg relève son conseil de "conserver" à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)