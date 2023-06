Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Bunge, Advanced Micro Devices, Apple, sociétés chinoises cotées aux États-Unis et contrats à terme) 13 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street. * ORACLE - Le groupe, dont l'action a atteint un pic historique lors de la séance de lundi, a publié après la clôture de Wall Street des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, sous l'effet du bond de la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud") de la part d'entreprises déployant l'intelligence artificielle (IA). L'action avance de 4,1% en avant-Bourse. * MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - La Federal Trade Commission (FTC), l'autorité américaine de la concurrence, a demandé à un tribunal de bloquer temporairement tout accord final sur l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Selon la FTC, l'opération donnerait à Microsoft "la capacité et une incitation accrue à retenir ou à dégrader le contenu d'Activision d'une manière qui réduirait considérablement la concurrence". * APHABET - Les autorités de la concurrence de l'Union européenne pourraient ordonner à Google de vendre une partie de son activité de technologie publicitaire dans le cadre d'une nouvelle plainte anticoncurrentielle, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier. * BUNGE, ARCHER-DANIELS-MIDLAND - Le négociant de céréales américain Bunge, le plus grand transformateur d'oléagineux au monde, et la société Viterra, soutenue par Glencore, ont annoncé mardi un accord de fusion de 18 milliards de dollars, créant ainsi l'une des plus grandes sociétés de négoce agricole au monde. * ADVANCED MICRO DEVICES - L'action est en hausse de 2,3% en avant-Bourse, alors que le fabricant de puces doit présenter plus tard dans la journée des détails supplémentaires sur sa "super-puce d'intelligence artificielle". * APPLE - UBS a rétrogradé la recommandation sur le fabricant de l'iPhone de "acheter" à "neutre" en disant que la croissance du groupe reste sous pression en raison de la faiblesse des marchés développés. L'action perd 0,8% en avant-Bourse. * INTEL est en pourparlers avec Arm, propriété de SoftBank Group pour être un investisseur de référence dans l'introduction en bourse du concepteur de puces, a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier. L'action progresse de 1,5% en avant-Bourse. * JD.COM, ALIBABA, BAIDU, NETEASE - Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises augmentent de 1,9% à 4,7% en avant-Bourse, alors que la Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé son taux d'intérêt directeur à court terme pour la première fois en 10 mois, afin de restaurer la confiance des marchés dans la deuxième économie mondiale. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)