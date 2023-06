Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Palantir, Salesforce, Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings et contrats à terme) 12 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones de 0,26 pour le Standard & Poor's-500, et de 0,46 pour le Nasdaq. * BIOGEN - Un groupe d'experts de la FDA a reconnu vendredi à l'unanimité qu'un essai de phase avancée du Leqembi, médicament développé par Eisai et Biogen contre la maladie d'Alzheimer, avait prouvé les avantages du traitement pour les personnes à un stade précoce, ouvrant ainsi la voie à une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. L'action avance de 4,6% en avant-Bourse. * ILLUMINA - Le directeur général du fabricant de machines de séquençage génétique, Francis deSouza, a démissionné dimanche, donnant une victoire à l'investisseur activiste Carl Icahn et renforçant les attentes concernant l'annulation de l'acquisition controversée de Grail en 2021. L'action progresse de 0,7% en avant-Bourse. * NASDAQ - L'opérateur boursier a annoncé lundi le rachat de la société de logiciels financiers Adenza à la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 10,5 milliards de dollars, alors que le groupe tente de se repositionner en tant qu'entreprise de technologie financière. L'action est en baisse de 1,4% en avant-Bourse. * CHEVRON, EXXON MOBIL, OCCIDENTAL PETROLEOUM , PDC ENERGY reculent entre 0,95% et 1,4% en avant-Bourse en raison de la baisse des prix du pétrole avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et des inquiétudes concernant la demande en Chine et l'augmentation de l'offre de brut russe. * VMWARE, BROADCOM - La Commission européenne est prête à approuver, sous conditions, le projet d'acquisition de la société d'informatique dématérialisée VMware par le fabricant américain de puces Broadcom, pour un montant de 61 milliards de dollars, ont déclaré lundi des sources au fait du dossier. * MICROSOFT - Sam Altman, directeur général de la startup, OpenAI, soutenue par Microsoft et propriétaire de ChatGPT, a déclaré lundi que sa récente tournée mondiale l'avait rendu "assez optimiste" quant aux perspectives de coordination mondiale dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). * SALESFORCE a doublé son fonds de capital-risque pour les startups d'intelligence artificielle générative à 500 millions de dollars et a dévoilé lundi le service AI Cloud qui espère attirer les clients en rassemblant les produits de du groupe alimentés par l'IA. * CHINOOK THERAPEUTICS progresse de 66% en avant-Bourse après que le fabricant suisse de médicaments Novartis a dit lundi avoir accepté de l'acquérir pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars. * GOOGLE - Twitter a refusé de payer ses factures auprès de Google Cloud alors que son contrat entre les deux groupes doit être renouvelé en juin, ce qui pourrait paralyser les équipes de confiance et de sécurité du réseau social, a rapporté samedi la lettre d'information spécialisée Platformer. * NIO - Le fabricant chinois de véhicules électriques, qui fait face à une pression croissante en raison de ses faibles ventes, a déclaré lundi qu'il réduirait les prix de tous ses modèles et mettrait fin aux services gratuits d'échange de batteries pour les nouveaux clients. L'action cotée à New York grimpe de 4,3% en avant-Bourse. * TRINET GROUP - Le fournisseur de services de paie en ligne étudie une vente de la société et travaille avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour entrer en contact avec des acquéreurs potentiels, selon des sources au fait du dossier. * AMERICAN AIRLINES, JETBLUE AIRWAYS ont demandé vendredi à un juge américain de les autoriser à poursuivre leurs accords mutuels de reconnaissance des grands voyageurs et de partage de codes après que le 19 mai, le juge Leo Sorokin a décidé que les deux compagnies devaient mettre fin à leur alliance NEA, qui courvre les liaisons aériennes du nord-est des États-Unis. * ORACLE - L'action du groupe, qui doit publier ses résultats du quatrième trimestre après la clôture des marchés lundi, est en hausse de 4,4% en avant-Bourse. * ADOBE avance de 1,8% en avant-Bourse après que Jefferies a fixé l'objectif de cours du fabricant de logiciels Photoshop à 530 dollars, le deuxième le plus élevé de Wall Street. * PALANTIR TECHNOLOGIES avance de 2,2% en avant-Bourse après que BofA a écrit dans une note que le groupe était en passe de devenir l'un des principaux fournisseurs d'intelligence artificielle générative grâce à son expérience de travail avec le gouvernement et des industries hautement réglementées. * CARNIVAL CORP, NORWGIAN CRUISE LINE HOLDINGS - L'action du croisiériste américain avance d'environ 6% en avant-Bourse, tandis que son rival Norwegian Cruise Line Holdings gagne 2,1%, les deux groupes étant soutenus par une note de J.P.Morgan qui signale que la demande reste forte et que les dépenses à bord des croisières sont importantes et ne montrent aucun signe de fléchissement. 