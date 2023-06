Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Coinbase, Adobe, Lordstown) PARIS, 9 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * Après Ford, GENERAL MOTORS va à son tour adopter le système de charge des véhicules électriques de TESLA, donnant accès à ses clients au réseau Supercharger du groupe d'Elon Musk. Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, GM gagnait 4,3% et Tesla 6,2%. Dans leur sillage, CHARGEPOINT et EVGO, qui gèrent des bornes de recharge pour voitures électriques, perdaient 4,3% et 3,5% respectivement. * COINBASE reculait de 1,2% en avant-Bourse, l'agence de notation Moody's ayant revu sa perspective crédit de "stable" à "négative" à la suite des poursuites engagées par la SEC . * DOCUSIGN grimpait de 7,4% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires au-dessus des attentes du marché. * LORDSTOWN MOTORS a annoncé son intention d'intenter une action en justice contre Foxconn pour s'assurer que le sous-traitant taïwanais honore un achat prévu de près de 10% du capital. * TARGET - Citi abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre". L'action du distributeur reculait de 1,2% en avant-Bourse. * ADOBE - Wells Fargo relève son conseil à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)