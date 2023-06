Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Autoliv, Tesla) PARIS, 8 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture stable : * META, qui a perdu 2,8% mercredi, est indiqué en repli de 1% en avant-Bourse à la suite d'information du Wall Street Journal selon laquelle Instagram facilite la vente et le partage de contenus pédopornographiques. * GAMESTOP, qui a publié une baisse de chiffre d'affaires et une perte trimestriels plus importantes qu'attendu, a annoncé le licenciement de son directeur général Matt Furlong et la nomination de l'investisseur Ryan Cohen au poste de président exécutif. Le distributeur de jeux vidéo chutait de 20% en avant-Bourse. * TESLA est en discussion avec les dirigeants du gouvernement régional de Valence en Espagne pour construire une usine automobile pour laquelle l'investissement pourrait dépasser 4,5 milliards d'euros, rapporte jeudi le journal Cinco Dias, en citant des sources proches du dossier. * AUTOLIV, le plus grand fabricant mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé qu'il comptait supprimer environ 8.000 postes pour réduire ses coûts. Son titre prenait 2,8% en avant-Bourse. * LUCID a annoncé qu'il se préparait à entrer sur le marché automobile chinois, le premier au monde. Le fabricant américain de véhicules électriques de luxe gagnait 2,7% dans les échanges en avant-Bourse. * T-MOBILE US - Wolfe Research a porté son conseil de "performance en ligne avec le secteur" à "surperformance". * COINBASE perdait 2,7% en avant-Bourse. Berenberg a revu son objectif de cours à 55 dollars contre 39 dollars. * L'action ADOBE est donnée en hausse de 2,7% en avant-Bourse, Piper Sandler ayant relevé son objectif de cours de 20% à 500 dollars * LAS VEGAS SANDS, WYNN RESORTS - Jefferies abaisse sa recommandation sur les deux sociétés de casino de "conserver" à "acheter". Dans les transactions en avant-Bourse, la première cède 1,4% et la seconde 2,45%. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)