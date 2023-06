Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Apple, AMD, Ford, Novavax, Exxon Mobil et Chevron) PARIS, 6 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,06% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,02% pour le Nasdaq * APPLE reculait de 0,5% en avant-Bourse, D.A. Davidson ayant abaissé son conseil à "neutre" contre "acheter" au lendemain de l'ouverture de la conférence mondiale des développeurs de la marque au cours de laquelle le groupe californien a présenté un nouveau casque de réalité mixte à 3.499 dollars, entrant sur un marché dominé par META. Needham estime par ailleurs qu'Apple doit acheter DISNEY pour favoriser l'adoption de ce casque. * EXXON MOBIL et CHEVRON perdaient chacun environ 1% en avant-Bourse sur fond de rechute des cours pétroliers au lendemain d'une forte hausse liée à l'annonce par l'Arabie saoudite d'une baisse supplémentaire de sa production en juillet. * BOEING - Le président d'Emirates, Tim Clark, a déclaré mardi que la compagnie aérienne pourrait passer une nouvelle commande auprès d'Airbus et de Boeing portant sur des A350, des B777X et éventuellement des B787. Il a refusé de préciser le nombre d'appareils long-courriers concernés. * FORD MOTOR va rappeler plus de 125.000 SUV et "trucks" aux Etats-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur, a annoncé mardi la NHTSA, l'autorité américaine de sécurité routière. L'action reculait de 1% en avant-Bourse. * MOBILEYE GLOBAL perdait 4% dans les transactions hors séance après la décision d'INTEL de céder 35 millions de titre du groupe spécialisé dans la conduite autonome. * GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES reculait de 3% dans les transactions hors séance, sa maison mère General Electric ayant décidé de céder 25 millions de ses titres. * NOVAVAX gagnait 1,2% en avant-Bourse, un dirigeant du groupe ayant déclaré que les nouvelles doses de son vaccin anti-COVID-19 étaient susceptibles d'offrir une protection contre les variants actuellement en forte circulation aux Etats-Unis. * ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) prenait 1,8% en avant-Bourse, Piper Sandler ayant relevé son objectif de cours sur le titre à 150 dollars. * UPS - Atlantic Equities entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours de 162 dollars. * FEDEX - Atlantic Equities entame le suivi à "surpondérer" avec un objectif de cours de 265 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)