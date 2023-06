Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Circor, Target et contrats à terme) 5 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,05% pour le Dow Jones, et de 0,03% pour le Standard & Poor's-500, tandis que le Nasdaq est attendu en baisse de 0,14%. * CHEVRON, EXXON MOBIL - Les groupes pétroliers progressent de plus de 2% en avant-Bourse, portés par la hausse du prix du pétrole après l'annonce par l'Arabie Saoudite, principal exportateur mondial, d'une réduction de sa production en juillet. * AMERICAN EXPRESS, BANK OF AMERICA, CITIGROUP, JP MORGAN, MORGAN STANLEY, PACWEST - Les autorités américaines de régulation préparent un durcissement des règles en matière de fonds propres pour les grandes banques des Etats-Unis, afin de renforcer la solidité du système financier après une série de défaillances, rapporte lundi le Wall Street Journal. * TESLA - Le constructeur automobile américain a livré 77.695 véhicules électriques fabriqués en Chine en mai, soit un bond de 2,4% par rapport à avril, ont montré lundi les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). * UNITED AIRLINES, SOUTHWEST AIRLINES, DELTA AIRLINES - Les compagnies aériennes mondiales ont plus que doublé leurs prévisions de bénéfices pour 2023, passant de 4,7 milliards à 9,8 milliards de dollars (4,40 milliards à 9,17 milliards d'euros), encouragées par la forte demande de voyages après la pandémie de COVID-19, a déclaré lundi Willie Walsh, le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA). * APPLE - Le géant américain entame lundi sa conférence mondiale des développeurs, au cours de laquelle il devrait présenter un nouveau casque de réalité mixte. L'action progresse de 0,6% en avant-Bourse. * CIRCOR INTERNATIONAL - La société de capital-investissement KKR a déclaré lundi l'acquisition du fabricant de machines industrielles dans le cadre d'une transaction de 1,6 milliard de dollars. Circor progresse de 49% en avant-Bourse. * 3M - Le conglomérat industriel américain et la ville de Stuart, en Floride, font des progrès "significatifs" dans le règlement d'un procès pour pollution de l'eau liée aux substances chimiques toxiques PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) et ont cherché à retarder un procès, selon un document judiciaire déposé dimanche auprès d'un tribunal de Caroline du Sud. * CYXTERA TECHNOLOGIES - L'opérateur de centres de données s'est placé dimanche sous la protection de la loi américaine sur les faillites, deux ans après son introduction en bourse, alors qu'il peine à rembourser ses dettes et qu'il est confronté à une grave pénurie de financement. * DISNEY - Les studios d'animation Pixar de Walt Disney ont supprimé 75 postes, dont ceux de deux cadres à l'origine de la déception du du film d'animation "Buzz l'éclair", ont dit samedi des sources à Reuters, les premières suppressions d'emplois significatives au sein du studio depuis une décennie. * WALMART s'attend toujours à doubler le volume brut de marchandises sur les marchés étrangers pour atteindre 200 milliards de dollars en cinq ans, a déclaré vendredi un haut dirigeant du groupe, malgré le contexte économique incertain. * PALO ALTO NETWORKS avance de 5,3% en avant-Bourse, alors que l'entreprise de cybersécurité s'apprête à remplacer Dish Network dans l'indice S&P 500. * TARGET est en baisse d'environ 1% en avant-Bourse, le courtier KeyBanc ayant rétrogradé sa recommandation sur la valeur à "pondération sectorielle" contre "surpondération". (Rédigé par Diana Mandiá)