Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec American Airlines, United) PARIS, 31 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère baisse : * AMERICAN AIRLINES a relevé mercredi son objectif de profit pour le deuxième trimestre, grâce à la baisse des coûts du kérosène et de la forte demande. La compagnie aérienne prenait 2% dans les échanges avant l'ouverture. * La concurrente UNITED AIRLINES gagnait 2% en avant-Bourse dans son sillage. Le groupe a par ailleurs annoncé le départ à la retraite de son directeur financier Gerry Laderman l'an prochain. * CAPRI, propriétaire des marques de luxe Versace et Michael Kors, gagnait 5% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels meilleurs que prévu, à la faveur d'une hausse des ventes en Chine. * HP - Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe n'a pas atteint les attentes du marché en raison de l'impact de l'inflation sur la demande de PC. Le titre du groupe informatique reculait de 4,7% en avant-Bourse. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE a publié un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux attentes, les clients réduisant leurs dépenses dans un contexte de ralentissement économique. Son action perdait 7,5% en avant-Bourse. * CHEVRON - JPMorgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)