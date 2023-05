Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tesla, changement de recommandation sur Ford et cours en avant-Bourse de Nvidia et des valeurs technologiques et des groupes pétroliers) PARIS, 30 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,16% pour le Nasdaq * NVIDIA a annoncé lundi construire le supercalculateur à base d'intelligence artificielle (IA) le plus puissant d'Israël pour répondre à la demande croissante des clients pour les applications dans le secteur. Le groupe a également annoncé collaborer avec MediaTek sur des technologies de divertissement destinées aux véhicules connectés qui s'appuieront sur l'IA. Nvidia prenait 3,9% en avant-Bourse, devenant la première entreprise dans les semi-conducteurs à dépasser le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Dans son sillage, MICROSOFT et ALPHABET gagnaient chacun environ 1%, tandis qu'ADVANCED MICRO DEVICES (AMD), MARVELL TECHNOLOGY et INTEL progressaient d'environ 3% chacun. * MICROSOFT va proposer ses outils d'intelligence artificielle à BHP pour améliorer les extractions de cuivre dans sa mine d'Escondida au Chili, a annoncé mardi le groupe australien. * BOEING - Cathay Pacific Airways est sur le point de placer une commande d'environ deux milliards de dollars (1,86 milliard d'euros) à l'avionneur américain pour ses appareils cargo 777-8F, ont déclaré lundi des sources du secteur. * TESLA - Un jet privé emprunté par Elon Musk, le directeur du groupe automobile américain, est arrivé à Pékin, a constaté un journaliste de Reuters. L'homme d'affaires doit rencontrer de hauts responsables chinois, selon des sources. * Les groupes pétroliers CHEVRON, EXXONMOBIL OCCIDENTAL PETROLEUM et DEVON ENERGY reculaient de 0,5% à 2,5% dans un contexte d'incertitudes sur les nouveaux quotas de production de l'Opep + qui se réunit le 4 juin. * CONOCOPHILLIPS a racheté la participation de 50% de TotalEnergies pour 4,03 milliards de dollars canadiens (2,77 milliards d'euros) dans les sables bitumineux de Surmont au Canada, a annoncé mardi le groupe français. * UBER a annoncé lundi qu'un nombre accru de chauffeurs de taxi en Europe rejoignait sa plate-forme malgré les incertitudes persistantes concernant les règles de travail dans le secteur. * FORD MOTOR avançait de 2,8% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Jefferies à "acheter" contre "conserver" et un objectif de cours à 16 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)