Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Lazard, Moderna, contrat à terme) PARIS, 26 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère progression : * GAP a fait état jeudi soir d'un bénéfice au premier trimestre, alors que le consensus tablait sur une perte, ce qui permet au groupe de prêt-à-porter de gagner 12% en avant-Bourse. * FORD gagnait 1,5% dans les échanges avant l'ouverture après avoir annoncé un accord avec TESLA permettant aux propriétaires de ses véhicules électriques d'accéder à plus de 12.000 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord. * LAZARD a annoncé la nomination de Peter Orszag, un banquier passé par la Maison blanche, au poste de directeur général à partir du 1er octobre. Il succèdera à Kenneth Jacobs, qui va quitter la banque d'affaires après 14 ans à sa direction. * La laboratoire MODERNA a annoncé être à la recherche d'opportunités en Chine après avoir confirmé l'enregistrement d'une entité légale dans le pays. * Le bénéfice trimestriel COSTCO n'a pas atteint le montant attendu en moyenne par les analystes, les clients de l'enseigne de distribution spécialisé dans le semi-gros ayant réduit leurs dépenses non essentielles à cause de l'inflation et des incertitudes économiques. * MARVELL TECHNOLOGY prévoit que le chiffre d'affaires de son activité de puces d'intelligence artificielle double cette année. Son titre grimpait de 16% en avant-Bourse. * AUTODESK a enregistré une augmentation de 8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. L'éditeur de logiciels de conception gagnait 1,2% en avant-Bourse. * EXXONMOBIL, CHEVRON - Le fonds souverain norvégien a annoncé vendredi qu'il voterait contre le maintien de Darren W. Woods à la présidence du conseil d'administration d'ExxonMobil et de Mike K. Wirth de Chevron, préférant que les fonctions de président et de directeur général ne soient pas exercées par la même personne. * PFIZER et BioNTech sont convenus avec Bruxelles de modifier le contrat sur le vaccin anti-COVID-19, en réduisant le nombre de doses que l'UE doit acheter et en repoussant la date limite de livraison à 2026, a rapporté une source proche des négociations. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)