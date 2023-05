Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Medtronic, Best Buy) PARIS, 25 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent un repli de 0,32% pour le Dow Jones et une progression de 0,54% pour le S&P-500 et de 1,9% pour le Nasdaq : * NVIDIA a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure de plus de 50% aux attentes des analystes et a annoncé un renforcement de son offre pour répondre à la demande croissante pour ses puces d'intelligence artificielle, utilisées notamment pour faire fonctionner ChatGPT. Le fabricant de semi-conducteurs gagnait 25% en avant-Bourse et dans son sillage MICROSOFT, ALPHABET , MICRON, BROADCOM et AMD prenaient de 1,8% à 9%. * MEDTRONIC a publié jeudi un bénéfice annuel inférieur aux attentes, le fournisseur d'équipements médicaux prévoyant que la hausse du dollar continuera à impacter ses ventes sur les marchés internationaux. * BEST BUY a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, grâce à la réussite de ses campagnes promotionnelles. Le titre gagnait 5% en avant-Bourse. * VERIZON a organisé une réunion avec les employés de son service clientèle pour les informer des mesures de "restructuration" et de "rationalisation" à venir qui entraîneront certainement de nombreux licenciements, a rapporté mercredi le site The Verge. * WEWORK a annoncé la démission de son directeur financier Andre Fernandez, moins d'un an après son entrée en fonction et quelques jours après l'annonce du départ du directeur général Sandeep Mathrani. * AMERICAN EAGLE OUTFITTERS chutait de 20% en avant-Bourse après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année alors que la demande de biens non essentiels ralentit avec l'inflation toujours élevée. * ILLUMINA - L'investisseur activiste Carl Icahn est en passe d'obtenir suffisamment de soutien de la part des actionnaires d'Illumina pour faire entrer au moins l'un de ses trois candidats au conseil d'administration de la biotech spécialiste du séquençage des gênes, ont déclaré mercredi deux personnes proches du dossier. * DISH perdait 3,4% en avant-Bourse, Citi ayant abaissé sa recommandation d'"acheter" à "neutre". * FORD - Daiwa Capital relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance". (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)