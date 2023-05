Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Lowe's, Autozone, cours en avant-Bourse de Yelp/Angi) PARIS, 23 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour le Nasdaq. * LOWE'S reculait d'environ 2% en avant-Bourse après l'abaissement par le groupe de ses prévisions annuelles de ventes à périmètre comparable et de bénéfice. Son concurrent HOME DEPOT abandonnait 0,2% au même moment. * TESLA a mis en vente mardi sur son site internet au Canada des Model 3 et Model Y produits en Chine, les premiers véhicules du constructeur en provenance de l'usine de Shanghaï expédiés vers l'Amérique du Nord. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année malgré un ralentissement de la croissance et des dépenses des entreprises. L'action prenait 5,5% dans les transactions hors séance. * AUTOZONE - L'équipementier automobile reculait de 3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street. * YELP bondissait de 11,3% en avant-Bourse, l'investisseur activiste TCS Capital Management ayant demandé au groupe de publications d'avis des consommateurs d'étudier ses options stratégiques, notamment une fusion avec ANGI, qui prend 4,7%. * GREENHILL, une société de conseil en fusions et acquisitions, va être rachetée par la banque japonaise Mizuho Financial Group pour 550 millions de dollars, dette comprise, ont annoncé lundi les deux groupes. * TEGNA - L'opérateur de télévision a annoncé lundi avoir mis fin à son accord de fusion de 8,6 milliards de dollars avec le fonds spéculatif Standard General en raison d'obstacles réglementaires. L'action Tegna prenait 3% dans les transactions hors séance. * RENAISSANCERE HOLDINGS a annoncé lundi le rachat de l'activité de réassurance en traité d'AIG, qui comprend notamment Validus Reinsurance, dans le cadre d'une opération évaluée à près de trois milliards de dollars. * ABBOTT LABORATORIES est parvenu lundi à convaincre la justice de rejeter certaines demandes d'indemnités réclamées par des familles dans le cadre d'un litige sur son lait infantile. * 3M - Un juge fédéral a ordonné au directeur général du groupe, Michael Roman, de prendre part à une procédure de médiation concernant près de 260.000 plaintes sur des bouchons d'oreilles militaires, soupçonnés d'avoir provoqué une perte auditive. * UNITED STATES STEEL - JP Morgan entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours de 24 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)