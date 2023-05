Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices et cours en avant-Bourse d'Apple, Albemarle/Ford, Pacwest Bancorp/Kennedy-Wilson, Foot Locker et Norfolk Southern) PARIS, 22 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq: * META PLATFORMS - La commission irlandaise de protection des données (DPC), principale autorité en la matière dans l'Union européenne, a annoncé lundi avoir infligé au réseau social une amende de 1,3 milliard de dollars pour le transfert de données personnelles des utilisateurs du bloc vers les Etats-Unis. Par ailleurs, Meta a annoncé dimanche que son application Instagram était de nouveau opérationnelle pour la plupart des utilisateurs après un problème technique ayant affecté des milliers de comptes. L'action reculait de 1,1% en avant-Bourse. * MICRON TECHNOLOGY - L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé dimanche que les produits du fabricant américain de semi-conducteurs ne répondaient pas aux critères de sécurité réseau et qu'ils seraient interdits aux opérateurs d'infrastructures clés. En avant-Bourse, l'action Micron perdait 6%, tandis que QUALCOMM, INTEL et BROADCOM refluaient de 0,6% à 1%. * NVIDIA a annoncé lundi avoir collaboré avec l'Université britannique de Bristol dans la mise au point d'un nouveau supercalculateur ayant recours à ses propres puces dans le but de concurrencer INTEL et ADVANCED MICRO DEVICES . * APPLIED MATERIALS - Le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs a annoncé lundi son intention d'investir jusqu'à quatre milliards de dollars dans un centre de recherche au coeur de la Silicon Valley pour améliorer la production des puces. * BLACKSTONE a annoncé dimanche l'acquisition de l'intégralité du capital du groupe de certification de bijoux International Gemological Institute (IGI) au chinois Fosun et à la famille fondatrice de la société. * ALBEMARLE prenait 1,4% en avant-Bourse après un accord avec FORD MOTOR pour la fourniture de 100.000 tonnes métriques d'hydroxyde de lithium destinés aux batteries, ce qui devrait permettre au constructeur d'accroître sa production de véhicules électriques. * PACWEST BANCORP gagnait 3,8% en avant-Bourse, la banque régionale ayant annoncé être en négociation pour céder un portefeuille de 74 prêts immobiliers d'une valeur actuelle d'environ 2,6 milliards de dollars à une filiale de KENNEDY-WILSON HOLDINGS. * APPLE abandonnait 1% en avant-Bourse, Loop Capital étant passé d'"acheter" à "conserver" sur la valeur, selon le site spécialisé thefly.com. * FOOT LOCKER reculait de 2,5% en avant-Bourse après la décision de Citi d'abaisser son conseil sur la valeur d'"acheter" à "neutre". * GAP - Citigroup relève son conseil de "neutre" à "acheter". * NORFOLK SOUTHERN avançait de 1,5% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Citigroup et Wells Fargo sur la valeur. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)