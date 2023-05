Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Alphabet, Deere/cours en avant-Bourse, Foot Locker, Occidental Petroleum) PARIS, 19 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street : * ALPHABET gagne 1% dans les transactions en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal affirmant que Samsung Electronics n'allait pas remplacer comme moteur de recherche par défaut sur ses téléphones Google par le concurrent Bing, développé par Microsoft. Cette perspective avait pesé sur le titre Alphabet le mois dernier. * WALT DISNEY recule de 0,6% dans les transactions en avant-Bourse après une information de presse de Bloomberg selon laquelle le groupe a décidé de réduire son offre sur son service de vidéos à la demande. Par ailleurs, selon un courriel envoyé jeudi aux employés du groupe, Disney va abandonner un projet de construction d'un campus de près d'un milliard de dollars en Floride. Le groupe a également annoncé jeudi la fermeture en septembre de son hôtel de luxe sur le thème de la saga "Star Wars" situé à Orlando, moins de deux ans après son ouverture. * APPLE a limité l'usage de ChatGPT et d'autres intelligences artificielles extérieures pour ses employés alors que le groupe développe une technologie similaire, a rapporté jeudi le Wall Street Journal citant un document et des sources. * MICROSOFT - Twitter affirme que Microsoft a violé un accord sur l'utilisation des données du réseau social, selon une lettre consultée par Reuters. Un représentant de Microsoft a indiqué jeudi que le groupe avait reçu des questions de la part d'un cabinet d'avocats représentant Twitter et qu'il allait étudier et répondre de façon appropriée à ces questions. * APPLIED MATERIALS recule de 1,4% en avant-Bourse en dépit d'une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieure aux attentes. * DEERE & CO, spécialiste du matériel agricole, a relevé vendredi sa prévision de bénéfice net pour 2023, à la faveur d'un carnet de commandes rempli pour le reste de l'année et de revenus agricoles solides. L'action gagne près de 4% dans les transactions en avant-Bourse. * YANDEX a reçu deux offres d'achat séparées de la part de milliardaires russes pour une participation d'environ 50% dans sa filiale en Russie, la valorisant à plus de sept milliards de dollars, a rapporté vendredi Bloomberg. Yandex n'a pas souhaité faire de commentaires. * FOOT LOCKER décroche de 18% dans les transactions en avant-Bourse après l'abaissement par l'équipementier sportif de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices. * NORTHROP GRUMMAN - La Nasa doit dévoiler vendredi le nom de la deuxième entreprise privée - après SpaceX choisie en 2021 - qui construira la navette chargée d'emmener les astronautes vers et depuis la Lune, ce qui mettrait un terme à une compétition très serrée entre des groupes tels que Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, et Northrop Grumman. * LAZARD - Le PDG Ken Jacobs devrait quitter ses fonctions et être remplacé à son poste par Peter Orszag, qui gère actuellement la division de conseils financiers, selon une source proche du dossier. * NEWMONT - Le groupe minier aurifère a annoncé jeudi la nomination de Karyn Ovelman, en provenance d'ArcelorMittal, comme nouvelle directrice financière. * OCCIDENTAL PETROLEUM - Berkshire Hathaway a déclaré jeudi avoir acquis de nouvelles actions Occidental Petroleum, portant ainsi sa participation dans la compagnie pétrolière à 24,4%. Le titre Occidental Petroleum gagne 1% vendredi dans les transactions en avant-Bourse. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)