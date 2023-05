Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Walmart et Alibaba) PARIS, 18 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices laissent présager une ouverture en hausse d'environ 0,2%: * WALMART a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, soutenu par la demande pour ses produits les moins chers. Le groupe gagnait environ 2% en avant-Bourse. * ALIBABA a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre avait augmenté de 2%, en-deçà des attentes du marché. * CISCO a annoncé mercredi une chute de 23% des nouvelles commandes au troisième trimestre, ce qui a entraîné une baisse de 3,5% de son action dans les échanges avant l'ouverture. * CHARLES SCHWAB va émettre 2,5 milliards de dollars de dette à long terme, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. * MICRON TECHNOLOGY a annoncé mercredi son intention d'investir jusqu'à 500 milliards de yens (3,35 milliards d'euros) dans la technologie des ultraviolets extrêmes au cours des prochaines années avec le soutien du gouvernement japonais. * TESLA a eu des discussions avec des responsables indiens sur les incitations offertes aux fabricants de voitures et de batteries, a déclaré une source directement au fait des discussions, alors que le constructeur américain envisage une nouvelle fois d'entrer sur le marché indien. * La division "cloud" d'AMAZON va investir 13 milliards de dollars (12 milliards d'euros) en Inde d'ici la fin de la décennie, doublant ainsi ses investissements passés pour répondre à une demande croissante. * Les sociétés de capital-investissement TPG et Francisco Partners préparent une offre conjointe de plus de 5 milliards de dollars pour acheter l'éditeur de logiciels d'entreprise NEW RELIC, a déclaré mercredi à Reuters une personne proche du dossier. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)