Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Target, banques régionales) PARIS, 17 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse modérée : * Le groupe de grande distribution TARGET reculait de 3% en avant-Bourse après avoir dit anticiper un bénéfice inférieur aux attentes et une baisse des ventes au deuxième trimestre, en raison de l'impact de l'inflation sur la clientèle. Son grand concurrent WALMART était en baisse d'environ 1%. * TESLA - Au cours de l'assemblée générale du constructeur automobile mardi, Elon Musk a fait taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner de son poste de directeur général. Il a également évoqué le développement de deux nouveaux modèles grand public et a réaffirmé que les livraisons du Cybertruck, longtemps retardées, commenceraient cette année. * Les actions des banques régionales sont en hausse en avant-Bourse, WESTERN ALLIANCE BANCORP ayant annoncé mardi une hausse de deux milliards de dollars des dépôts au 12 mai. Son titre prenait 11% avant l'ouverture, ceux de COMERICA , ZIONS et KEYCORP entre 1,3% et 3,5%. * PFIZER a annoncé mardi qu'il prévoyait de lever 31 milliards de dollars par le biais d'un placement obligataire pour financer l'acquisition de SEAGEN. * LYFT a annoncé mardi la nomination d'Erin Brewer au poste de directrice financière, succédant à Elaine Paul, qui donné sa démission. * WEWORK a annoncé mardi la démission de son directeur général Sandeep Mathrani et la nomination de David Tolley, membre du conseil d'administration, pour assurer l'intérim. * BLACKSTONE et THOMSON REUTERS figurent parmi le groupe d'actionnaires de London Stock Exchange Group ayant vendu 33 millions d'actions de l'opérateur boursier pour un montant d'environ 2,7 milliards de livres (3,1 milliards d'euros), a annoncé mercredi un teneur de livre. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)