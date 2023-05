Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Home Depot, Baidu) PARIS, 16 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices laissent présager une ouverture en légère baisse: * HOME DEPOT - Le numéro un américain des magasins de bricolage perdait 4% en avant-Bourse après avoir revu à la baisse sa prévision de ventes et de bénéfice annuels, en raison d'un ralentissement de la demande face à l'inflation. Dans son sillage, les distributeurs WALMART, TARGET et MACY'S reculaient d'environ 1%, LOWE'S de 3,3%. * AMGEN, HORIZON THERAPEUTICS - La Federal Trade Commission (FTC), le gendarme américain de la concurrence, devrait déposer un recours ce mardi pour bloquer le rachat de Horizon Therapeutics par Amgen, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. L'action Horizon Therapeutics plongeait de 18% en avant-Bourse. * BERKSHIRE HATHAWAY, la société du milliardaire Warren Buffett, a annoncé lundi avoir initié un investissement dans CAPITAL ONE FINANCIAL et ne plus détenir de participation dans BANK OF NEW YORK MELLON. L'action Capital One bondissait de 6,8% en avant-Bourse. * BAIDU, le principal moteur de recherche en ligne chinois, a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre au-dessus des attentes, à la faveur d'une augmentation des revenus publicitaires avec la reouverture de la Chine post-COVID. * TESLA a déposé une demande d'autorisation pour agrandir son usine de Shanghaï et lancer la production de cellules "pouch" de batteries. Le directeur général du groupe, Elon Musk, a par ailleurs indiqué qu'aucune nouvelle embauche ne sera possible sans sa validation personnelle, montre une note interne consultée par Reuters. * MICROSOFT, ALPHABET, META PLATFORMS - OpenAI, le créateur de ChatGPT, soutenu par Microsoft, se prépare à rendre public un nouveau modèle d'intelligence artificielle en open source, rapporté lundi le site spécialisé The Information, citant une source informée du dossier. * MORGAN STANLEY envisage de supprimer 7% des effectifs de sa banque d'investissement en Asie-Pacifique, a indiqué mardi une source proche du dossier. * WELLS FARGO va débourser un milliard de dollars pour mettre fin à des accusations selon lesquelles la banque a trompé ses actionnaires sur les progrès réalisés à la suite d'une série de scandales concernant sa gouvernance. * RUMBLE - La plate-forme de partage de vidéos reculait de 5,4% en avant-Bourse après la publication qu'une perte nette au premier trimestre plus marquée que prévu. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)