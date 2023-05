Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

PARIS, 15 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,28% pour le Nasdaq * TESLA - Le dirigeant du constructeur automobile, Elon Musk, participera ce lundi au sommet "Choose France" à Versailles après une rencontre prévue avec Emmanuel Macron à l'Elysée. * GENERAL MOTORS a annoncé vendredi le rappel de près d'un million de véhicules aux Etats-Unis en raison d'un risque d'explosion des générateurs de gaz des airbags conducteurs. * ONEOK a annoncé dimanche le rachat de l'opérateur d'oléoducs MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS dans le cadre d'une opération évaluée à environ 18,8 milliards de dollars (17,3 milliards d'euros), dette comprise. L'action Oneok reculait de 4,3% en avant-Bourse et le titre Magellan bondissait de 14,6%. * Les groupes chinois Alibaba Group Holding, Baidu et JD.com progressaient de 1,9% à 2,9% en avant-Bourse dans l'espoir de nouvelles mesures de relance en Chine. * ANALOG DEVICES a annoncé lundi son intention d'investir 630 millions d'euros dans une nouvelle usine de R&D (recherche et développement) et de production en Irlande, ce qui permettrait au fabricant de puces d'accroître ses capacités en Europe. * WESTERN DIGITAL et Kioxia Holdings, respectivement numéro 2 et 4 mondiaux des mémoires flash, accélèrent leurs discussions de fusion, ont déclaré deux sources directement informées du dossier. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a annoncé lundi ne pas envisager d'offre formelle sur John Wood Group après avoir soumis le mois dernier une proposition à 240 pence par action, valorisant le groupe britannique à environ 1,66 milliard de livres (1,9 milliard d'euros). * Le groupe américain de santé Envision Healthcare, soutenu notamment par KKR, déposé lundi une demande pour se placer sous la protection de loi américaine sur les faillites. * LUMINAR TECHNOLOGIES - Le directeur général du groupe, Austin Russell, prendra une participation majoritaire dans Forbes Global Media Holdings dans le cadre d'un accord qui valorise la société à près de 800 millions de dollars (736 millions d'euros), ont annoncé vendredi Russell et Integrated Whale Media Investments (IWM), la maison mère de Forbes. * ALPHABET perdait 1% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Loop Capital à "conserver" contre "acheter" sur le titre. * META PLATFORMS prenait 1,2% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Loop Capital à "acheter" contre "conserver" sur la valeur. * TAPESTRY - Bernstein relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le marché". L'action gagnait 3% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)