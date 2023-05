Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec les banques régionales, Apple, Cigna, Carvana, AMC, Warner Bros et contrats à terme) 5 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,41% pour le Dow Jones, de 0,58% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,63% pour le Nasdaq * APPLE - La plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière a publié jeudi des résultats trimestriels au-dessus des attentes, grâce notamment à des ventes d'iPhone supérieures aux estimations et à ses bonnes performances en Inde et sur d'autres nouveaux marchés. L'action progresse de 2,2% en avant-Bourse. * LYFT - Le groupe de VTC a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que ses marges du deuxième trimestre soient affectées par des réductions de prix visant à augmenter le nombre d'utilisateurs et à concurrencer son rival Uber, qui a une plus grande présence mondiale et des sources de revenus diversifiées. * TESLA a livré 75.842 véhicules électriques fabriqués en Chine en avril, soit une baisse de 14,7% par rapport à mars, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi. Ce chiffre représente toutefois un énorme bond par rapport à l'année précédente, lorsque la ville de Shanghaï - où Tesla possède une usine - était soumise aux restrictions liées au COVID-19. * PACWEST, WESTERN ALLIANCE, COMERICA , ZION, KEYCORP, FIRST HORIZON, PNC - Les actions des banques régionales progressent en avant-Bourse après leurs fortes chutes au cours de la semaine. Western Alliance et PacWest Bancorp sont en hausse de 13,4% et 12,3%, respectivement, tandis que Zion, Keycorp, First Horizon, Comerica et PNC augmentent entre 2,5% et 6,6%. La Maison Blanche a promis de surveiller les pressions exercées par les ventes à découvert sur les banques en bonne santé, tandis que les autorités fédérales et des Etats américains sont en train d'évaluer si des "manipulations de marché" sont à l'origine de la récente volatilité des actions du secteur, a dit jeudi une source au fait de la question. L'American Bankers Association, une association professionnelle du secteur bancaire, a demandé jeudi aux régulateurs fédéraux d'enquêter sur une série de ventes à découvert d'actions des banques, selon elle, "déconnectées des réalités financières sous-jacentes". * COINBASE - La principale plate-forme américaine d'échange de cryptomonnaies a publié jeudi une perte trimestrielle de 0,34 dollars par action, moins que prévu, bénéficiant de réductions de coûts et de la diversification des sources de revenus. * BUMBLE - Le chiffre d'affaires trimestriel de l'application de rencontres, propriétaire de Badoo, a battu jeudi les estimations du marché, porté par les dépenses élevées des utilisateurs et un nombre d'abonnés en forte hausse malgré les craintes de récession. * DOORDASH a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes de chiffre d'affaires trimestriels en raison d'une augmentation des commandes de nourriture en dépit de la forte inflation. * DISNEY - Le Sénat de Floride a adopté jeudi un projet de loi qui permettra au conseil du tourisme nommé par le gouverneur Ron DeSantis d'annuler les accords de développement de parcs à thème signés par son prédécesseur, dernière attaque en date contre Walt Disney de la part du dirigeant républicain. * EXPEDIA GROUP - Le groupe américain d'agences de voyages a battu jeudi les estimations pour son chiffre d'affaires trimestriel grâce à un nombre record de réservations d'hébergement, alors que les voyages reviennent en milieu urbain et que la demande de tourisme international se rapproche des niveaux pré-pandémiques. * CIGNA GROUP relevé vendredi ses prévisions de bénéfices annuels après qu'une forte croissance et une baisse des coûts médicaux dans son activité d'assurance maladie lui ont permis de dépasser les estimations pour son premier trimestre. * CARVANA a déclaré jeudi prévoir d'atteindre un bénéfice au cours du trimestre en cours et envisager de poursuivre la réduction des stocks excédentaires de voitures d'occasion, alors que le détaillant met l'accent sur la réduction des coûts. * AMC, WARNER BROS doivent publier leurs résultats ce vendredi. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)