Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec ConocoPhillips, Paramount, Kellogg et contrats à terme) 4 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre (jour) à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,15% pour le Nasdaq * PACWEST BANCORP a dit mercredi en fin de journée être en pourparlers avec des partenaires et des investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques, après que l'action de la banque basée à Los Angeles et de plusieurs autres banques régionales américaines ont chuté sur fond de craintes d'une nouvelle faillite bancaire. * WESTERN ALLIANCE - La banque a dit mercredi qu'elle n'avait pas connu de sorties de dépôts inhabituelles à la suite de la vente des actifs de First Republic Bank à JPMorgan, et que le total de ses dépôts s'élevait à 48,8 milliards de dollars mardi, contre 48,2 milliards de dollars lundi. * MODERNA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu pour son vaccin contre le COVID-19 et d'un bénéfice de 19 cents par action, alors que les analystes misaient sur une perte de 1,77 dollars par action. L'action gagne 2,5% en avant-Bourse. * REGENERON a déçu jeudi les estimations pour les ventes trimestrielles d'Eylea, son médicament vedette contre la dégénérescence maculaire, dans un contexte de concurrence accrue. L'action perd plus de 3% en avant-Bourse. * KELLOGG a prévu jeudi une baisse de son bénéfice annuel moins importante qu'anticipé et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, stimulé par de multiples hausses de prix ainsi que par une demande stable pour ses produits. * PARAMOUNT a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel de 7,27 milliards de dollars, inférieur aux estimations, en raison de la perte d'abonnés à son service de streaming et de la réduction des dépenses des annonceurs dans un contexte économique difficile. L'action perd presque 6% en avant-Bourse. * QUALCOMM a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieur aux estimations pour le troisième trimestre, en précisant que l'industrie des smartphones mettrait plus de temps à utiliser les puces excédentaires avant que de nouvelles commandes n'arrivent. * CONOCOPHILLIPS a revu à la hausse ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les estimations pour son bénéfice trimestriel, l'augmentation de la production de pétrole ayant permis de compenser l'impact de la baisse des prix. * ALIBABA - La division internationale de commerce en ligne d'Alibaba étudie la possibilité d'une introduction en bourse aux États-Unis, rapporte jeudi l'agence Bloomberg citant des personnes au fait de la question. * METLIFE a manqué les estimations pour le bénéfice du premier trimestre, les incertitudes économiques ayant affecté les gains d'investissement de l'assureur, qui ont reculé de 8% à 4,6 milliards de dollars. * META - L'Autorité française de la concurrence a demandé jeudi à la maison mère de Facebook de suspendre l'application de critères mis en place en janvier dernier pour la vérification publicitaire et de définir de nouveaux critères dans un délai de deux mois pour garantir la concurrence. * FORD - Le président du groupe a déclaré mercredi que les baisses de prix sur le marché des véhicules électriques constituaient "une tendance inquiétante" après que le constructeur automobile américain a baissé les prix de sa Mustang Mach-E en réponse à une série de réductions de son rival Tesla * TESLA - La société de conseil ISS a recommandé mercredi aux investisseurs de Tesla de voter contre la réélection de la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, citant un manque de contrôle lorsque certaines actions ont été utilisées par le directeur général Elon Musk et son frère Kimbal Musk comme garantie pour des prêts. * CALLON PETROLEUM a dit mercredi qu'il allait acquérir Percussion Petroleum Operating, basé dans le bassin permien, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 475 millions de dollars, afin de renforcer son portefeuille dans le secteur du schiste aux États-Unis. * HF SINCLAIR - Le bénéfice du raffineur de pétrole a battu jeudi les estimations pour le premier trimestre, soutenu par une augmentation des marges en raison d'une offre mondiale restreinte et d'une demande robuste. * APOLLO, ARCONIC - Le groupe américain a annoncé jeudi son rachat par la société de capital-investissement Apollo dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 5,2 milliards de dollars. * AMERICAIN AIRLINES, DELTA AIRLINES, UNITED AIRLINES - Les États-Unis vont autoriser les compagnies aériennes chinoises à augmenter leurs services de transport de passagers vers les États-Unis jusqu'à 12 allers-retours hebdomadaires, a annoncé mercredi le département du Transport, soit le même nombre de vols que celui autorisé par Pékin pour les compagnies américaines. * EXXON n'a pas respecté ses obligations d'assurance pour le projet pétrolier offshore de Liza One, en Guyane, en partie à cause d'erreurs commises par l'autorité de régulation environnementale, a jugé mercredi un tribunal guyanais, une décision rejetée par le gouvernement. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)