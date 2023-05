Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Estee Lauder, Ford, Eli Lilly, Kraft Heinz, Yum Brands, Bunge, CVS Health et contrats à terme) 3 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq : * ESTEE LAUDER a dit mercredi prévoir une baisse plus importante qu'anticipé de son chiffre d'affaires et de son bénéfice pour l'ensemble de l'année, en raison d'une reprise plus lente que prévu en Asie et sur le principal marché, la Chine. L'action perd d'environ 10% en avant-Bourse. * FORD MOTOR a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice solides au premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses camions et SUVs, mais a publié des perspectives mesurées pour l'ensemble de l'année en raison des pertes continues dans sa division de véhicules électriques. Le constructeur automobile a en outre dit mercredi dans une déclaration réglementaire qu'il prévoit des charges de restructuration comprises entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars en 2023. * TESLA a recommencé à prendre des commandes de la Model 3 Long Range aux États-Unis, montrait mardi en fin de journée le site internet de la société, après un arrêt temporaire l'année dernière en raison des retards de livraison. * APOLLO -Le groupe de capital-investissement américain envisage de demander aux autorités suédoises et danoises l'autorisation de prendre une participation majoritaire dans SAS AB, dans le cadre du plan de sauvetage de la compagnie aérienne scandinave, a rapporté une source proche du dossier. * ELI LILLY - Un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer mis au point par le groupe pharmaceutique a ralenti le déclin cognitif de 35% lors d'un essai de phase avancée, a déclaré mercredi l'entreprise. L'action gagne 5,6% en avant-Bourse. * KRAFT HEINZ a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé mercredi les attentes pour son premier trimestre, les hausses de prix et une demande forte aidant le groupe à amortir la hausse des coûts des matières premières. L'action avance de 2,6% en avant-Bourse. * YUM BRANDS, le propriétaire de la chaîne de restaurant rapide Taco Bell, a publié mercredi un bénéfice au titre du premier trimestre en deçà des attentes, le groupe ayant doublé les promotions pour attirer les consommateurs. L'action abandonne 4% en avant-Bourse. * BUNGE - Le négociant en matières premières agricoles a publié un bénéfice au premier trimestre au-dessus des estimations, aidé par de fortes marges de trituration en Amérique du Nord et au Brésil et par une forte demande pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les biocarburants. * CVS HEALTH a fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires au premier trimestre au-dessus des attentes, la reprise régulière des procédures médicales ayant stimulé les ventes de médicaments sur ordonnance, ce qui a aidé ses activités pharmaceutiques. * ADVANCED MICRO DEVICES - Le fabricant de puces a prévu des ventes trimestrielles inférieures aux estimations pour le trimestre en cours en raison de la faiblesse du marché des PC. * STARBUCKS a battu mardi les estimations pour son bénéfice trimestriel, grâce à une forte reprise de l'activité en Chine, tout en laissant inchangées ses prévisions pour 2023. * PACWEST BANCORP, WESTERN ALLIANCE BANK, COMERICA - S&P Global a abaissé mardi la note de crédit de la banque américaine First Republic Bank de "B+" à "CC" et a dit s'attendre à ce que le défaut de paiement soit une "quasi-certitude". Les titres des banques régionales américaines ont continué de chuter mardi dans le sillage de la faillite de la banque, dont la plupart des actifs ont été rachetés par JPMorgan. * ALPHABET, MICROSOFT - Les directeurs généraux de Google, Microsoft, OpenAI et Anthropic rencontreront jeudi la vice-présidente américaine Kamala Harris et des hauts responsables du gouvernement pour discuter de questions clés liées à l'intelligence artificielle (IA), a déclaré un responsable de la Maison Blanche. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)