Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Pfizer, Uber, Marriott, Cheniere, Thomson Reuters, Lordstown Motors, Chegg, Marathon Petroleum et contrats à terme) 2 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, et de 0,1% pour le Standard & Poor's-500, tandis que le Nasdaq devrait ouvrir en hausse de 0,04%. * PFIZER a dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la forte demande pour ses médicaments récemment acquis et à une demande stable pour ses produits liés au COVID-19. L'action gagne près de 3% en avant-Bourse. * UBER a dit mardi prévoir un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations, après qu'une augmentation de la demande pour les voyages et la livraison de nourriture a aidé le géant américain des services VTC à publier des résultats supérieurs aux attentes pour la période janvier-mars. L'action augmente de 10% en avant-Bourse, tandis que celle de son concurrent Lyft progresse de 4%. * MARRIOTT INTERNATIONAL a revu mardi à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, l'opérateur hôtelier américain bénéficiant d'une demande refoulée en matière de voyages de loisir et d'affaires. * TESLA a augmenté ses prix de vente de ses véhicules jusqu'à 290 dollars au Canada, en Chine, au Japon et aux États-Unis, montre lundi son site internet, une hausse qui intervient après que le constructeur automobile a réduit à plusieurs reprises depuis le début de l'année les prix de ses modèles les plus vendus. * MORGAN STANLEY prévoit de supprimer quelque 3.000 emplois au deuxième trimestre dans le cadre d'une nouvelle vague de licenciements, a appris lundi Reuters d'une source au fait de la question. Il s'agirait du deuxième plan de licenciement en six mois au sein de la banque. * IBM devrait suspendre ses recrutements pour certains postes alors que quelque 7.800 emplois pourraient à terme être remplacés par l'intelligence artificielle (IA), a déclaré lundi à Bloomberg le patron du groupe informatique. * NETFLIX, DISNEY - Des milliers de scénaristes qui travaillent pour le cinéma et la télévision à Hollywood vont se mettre en grève à partir de mardi, une première en 15 ans, après avoir échoué à trouver un accord pour obtenir des salaires plus élevés de la part de studios tels que Walt Disney et Netflix. * META cherche à lever 8,5 milliards de dollars dans le cadre d'une offre d'obligations en cinq tranches, sa deuxième émission après avoir levé 10 milliards de dollars en 2022, selon un document déposé lundi par le groupe de réseaux sociaux. * CHENIERE, le principal exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL), a fait état mardi d'un retour au bénéfice au cours du trimestre clos le 31 mars, l'augmentation des livraisons ayant compensé la baisse des prix. THOMSON REUTERS,, maison-mère de Reuters News, a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, grâce notamment à des cessions et à des taux élevés de fidélisation de la clientèle. LORDSTOWN MOTORS - L'action du fabricant de camions électriques recule de 13,6% en avant-Bourse après avoir atteint la veille son plus bas historique, alors que le groupe a averti qu'il pourrait être contraint de déposer le bilan en raison de l'incertitude liée à un accord d'investissement avec son principal actionnaire Foxconn. * AIR LEASE a déclaré lundi s'attendre à ce que les retards de livraison de la part de Boeing et d'Airbus persistent pendant plusieurs années, dans le contexte d'une reprise plus rapide que prévu des voyages. * OSHKOSH - L'U.S. Postal Service (USPS), la Poste américaine, a dit lundi qu'il prévoyait de recevoir des véhicules de livraison de nouvelle génération d'Oshkoshen en juin 2024, avec neuf mois de retard sur le calendrier prévu. * J.P. MORGAN pourrait être responsable envers les femmes qui ont accusé Jeffrey Epstein d'abus sexuels, si elles peuvent démontrer que l'ancien cadre de la banque, Jes Staley, avait une connaissance directe des activités de trafic sexuel du financier américain, a dit lundi un juge américain. * CHEGG Le fournisseur américain de services éducatifs a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le trimestre en cours et a indiqué que l'utilisation du chatbot conversationnel ChatGPT, qui suscite l'intérêt des étudiants, avait un impact sur la croissance du nombre de ses clients. L'action chute de 44% en avant-Bourse. * MARATHOM PETROLEUM a dit mardi avoir multiplié par plus de trois son bénéfice trimestriel, grâce à des marges plus élevées liées à une demande soutenue de carburant et à des réserves de brut limitées, et a augmenté son programme de rachat d'actions de 5 milliards de dollars. L'action gagne 1,2% en avant-Bourse. STARBUCKS doit publier ses résultats du premier trimestre ce mardi. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Laetitia Volga)