Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Exxon, Microsoft, T-Mobile US, Lazard, Colgate-Palmolive et contrats à terme) 28 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en baisse de 0,25% à 0,35%. * AMAZON a dit jeudi s'attendre à un déclin de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud"), alors ses clients font face à l'incertitude sur la conjoncture économique et réduisent leurs dépenses. Ces perspectives ont assombri un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre perdait 2,3%. * INTEL a dit jeudi anticiper une amélioration de plus de 40% des marges brutes au second semestre, malgré une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes. Le fabricant de puces gagnait 3,4% en avant-Bourse. * EXXON MOBIL a fait état vendredi d'un bénéfice record au premier trimestre, qui a plus que doublé par rapport à à la même période de l'année précédente et a dépassé les attentes de Wall Street, l'augmentation de la production de pétrole et de gaz ayant compensé le recul des prix. L'action avance de 1% en avant-Bourse. * CHEVRON a dépassé vendredi les attentes pour son bénéfice au premier trimestre, les revenus issus de l'activité raffinage compensant la baisse des prix de l'énergie et de la production de pétrole et de gaz. * SNAP a deçu jeudi les attentes pour son chiffre d'affaires trimestriel, les changements apportés à sa plate-forme publicitaire ayant fait chuter la demande d'annonces, et a averti que les résultats du prochain trimestre pourraient être également inférieurs aux attentes. Le titre décrochait de 17,5% en avant-Bourse. * PINTEREST - Le réseau social de partage de photos, confronté à un recul des dépenses publicitaires, a dit jeudi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux estimations au deuxième trimestre. Le groupe perdait 14,2% en avant-Bourse. * MICROSOFT a déclaré vendredi avoir signé un accord de dix ans avec Nware pour diffuser les jeux de Xbox et d'Activision Blizzard sur la plate-forme espagnole de "cloud gaming", quelques jours après le blocage par l'autorité britannique de la concurrence du rachat du fabricant de "Call of Duty". * T-MOBILE US - Le chiffre d'affaires trimestriel et le nombre d'abonnés de l'opérateur de téléphonie mobile ont deçu jeudi les estimations de Wall Street, impactés par une forte concurrence et par un retard des clients dans la mise à jour leurs forfaits. L'action perdait 1,9% en avant-Bourse. * GILEAD SCIENCES a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, les ventes de son antiviral Veklury contre le COVID-19 ayant reculé plus que prévu. * FIRST REPUBLIC BANK - Les autorités américaines coordonnent en urgence des discussions pour sauver la banque régionale américaine, les efforts déployés par le secteur privé sous la direction des conseillers de First Republic n'ayant pas encore abouti à un accord, selon trois sources proche du dossier. Le titre prenait 11% dans les transactions avant l'ouverture. * AMGEN a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses et de la baisse des revenus provenant de son accord de fabrication des traitements à base d'anticorps contre le COVID-19 pour Eli Lilly. * MONDELEZ INTERNATIONAL a relevé jeudi ses prévisions annuelles en citant une demande stable pour ses chocolats et biscuits malgré les hausses de prix et a dit anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires net supérieure à 10% en 2023, contre 5%-7% prévue auparavant. * BLACKSTONE - Le fonds souverain de Singapour GIC a annoncé vendredi qu'il achèterait à Blackstone un portefeuille de six actifs logistiques au Japon pour plus de 800 millions de dollars, dans ce qui sera la plus importante opération immobilière réalisée au Japon cette année en termes de valeur, selon les données compilées par Refinitiv. * GLOBALFOUNDRIES - La Commission européenne a autorisé vendredi une mesure française visant à soutenir GlobalFoundries et STMicroelectronics à construire et à exploiter une nouvelle installation de production de puces électroniques en France. * LAZARD a annoncé vendredi une perte surprise au titre du premier trimestre, les transactions mondiales ayant atteint leur niveau le plus bas depuis plus de dix ans en raison de l'incertitude économique, exacerbée par la crise bancaire en mars. * COLGATE-PALMOLIVE avance d'environ 2% en avant-Bourse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en misant sur des hausses de prix régulières. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Laetitia Volga)