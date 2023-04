Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Caterpillar, Eli Lilly, Merck, Comcast, Southwest Airlines, Mobileye, Honeywell International, Hasbro, cours en avant-Bourse) PARIS, 27 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,48% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,92% pour le Nasdaq * CATERPILLAR a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, en hausse de 31%, tiré par l'augmentation des dépenses d'infrastructure aux Etats-Unis qui ont permis de gonfler son carnet de commandes et d'atténuer l'impact de la hausse des coûts. L'action gagnait 3,2% en avant-Bourse. * META PLATFORMS a fait état mercredi de ventes trimestrielles en hausse pour la première fois depuis près d'un an et a dit anticiper un chiffre d'affaires sur la période avril-juin supérieur aux attentes, les annonceurs privilégiant les valeurs sûres sur fond d'inquiétudes économiques. L'action grimpait de 9% dans les transactions hors séance. * EBAY a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaire pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street après un bénéfice meilleur que prévu sur la période janvier-mars à la faveur d'un recentrage sur certaines catégories de produits comme les baskets et les montres. L'action prenait 2,9% en avant-Bourse. * ELI LILLY a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels après avoir dépassé au premier trimestre les attentes concernant les ventes grâce notamment à une forte demande pour son traitement du diabète. L'action progressait de près de 3% en avant-Bourse. * MERCK & CO a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre à la faveur d'une demande soutenue du Keytruda (anticancéreux) et du Gardasil (vaccin contre le papillomavirus humain). * COMCAST a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels meilleurs que prévu grâce à une demande soutenue pour ses services à haut débit et à une fréquentation accrue de ses parcs à thème. L'action avançait de 4% en avant-Bourse. * HASBRO prenait 2% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes, grâce à une forte demande pour ses jeux numériques. * MATTEL a accusé mercredi une perte plus importante que prévu au titre du premier trimestre dans un contexte de hausse des coûts et de baisse des commandes. * ROKU a annoncé mercredi anticiper un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street grâce à l'amélioration des dépenses de publicité, ce qui fait bondir le titre d'environ 4% dans les transactions hors séance. * SOUTHWEST AIRLINES reculait de 4,5% en avant-Bourse après la publication d'une perte ajustée plus importante que prévu par le consensus Refinitiv. * BOEING - Le géant de la location d'avions Avolon a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'avionneur américain pour une commande de 40 Boeing 737 MAX d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars au prix catalogue. * HONEYWELL INTERNATIONAL avançait de 1,6% en avant-Bourse à la faveur du relèvement de sa prévision annuelle. * MOBILEYE GLOBAL chutait de 18,8% en avant-Bourse après la révision à la baisse de la prévision de chiffre d'affaires annuel du groupe, désormais attendu entre 2,07 milliard de dollars et 2,11 milliards de dollars. * TYSON FOODS - Le directeur général du groupe agroalimentaire Donnie King a annoncé mercredi vouloir supprimer environ 10% des emplois dans l'administratif et 15% dans les postes de direction dans un contexte de baisse des bénéfices. * BRISTOL MYERS SQUIBB a annoncé mercredi le départ de son directeur général Giovanni Caforio en novembre et son remplacement par Christopher Boerner, le directeur général délégué. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)