Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Activision, Boeing, secteur technologique, First Republic Bank, Hilton, Getty, CME) PARIS, 26 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street : * ACTIVISION BLIZZARD chute de 12% en avant-Bourse après la décision de l'autorité britannique de la concurrence de bloquer le projet de rachat par Microsoft pour 69 milliards de dollars. * BOEING a dit mercredi prévoir d'augmenter la production de ses avions 737 MAX à 38 par mois d'ici la fin de l'année, tout en soutenant son objectif annuel de flux de trésorerie, alors qu'il tente de rassurer les investisseurs sur son calendrier de livraisons. L'action gagnait 1,4% en avant-Bourse. * MICROSOFT a fait état mardi d'un chiffre d'affaires sur la période janvier-mars supérieur aux attentes de Wall Street, dans le sillage de la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") et des ventes de sa suite Office. L'action bondissait de 8,3% en avant-Bourse. * ALPHABET a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, grâce au rebond de ses revenus publicitaires et à une demande toujours solide pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"), et a annoncé un programme de rachat d'actions de 70 milliards de dollars. L'action grimpait d'environ 4% dans les échanges d'après-clôture. * Le compartiment de la TECHNOLOGIE progressait en avant-Bourse dans le sillage des annonces d'Alphabet et Microsoft. Les entreprises de services de "cloud" DATADOG et SNOWFLAKE INC gagnaient respectivement 7% et 4,9%. Les groupes liés à l'intelligence artificielle (IA) progressaient: C3.AI INC prenait 3%; SOUNDHOUND AI INC gagnait aussi 3% et BIGBEAR.AI HOLDINGS INC 5%. * ALIBABA - La division d'informatique dématérialisée ("cloud") du géant chinois du commerce en ligne et de la technologie va baisser, à compter de ce mercredi, les prix de ses produits et services dans une fourchette de 15% à près de 50%, dans le cadre d'une intensification de la concurrence dans le secteur. * FIRST REPUBLIC BANK était toujours sous pression mercredi, avec un recul de plus de 15% en avant-Bourse, après avoir fait état en début de semaine de plus de 100 milliards de dollars de sorties de dépôts au premier trimestre. * VISA a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et a dit tabler sur une croissance soutenue de ses activités de paiement, la récession attendue étant susceptible d'être plus douce que prévu. * TEXAS INSTRUMENTS a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice au deuxième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street en raison d'un ralentissement de la demande qui s'étend à la plupart des marchés du groupe. Le titre gagnait néanmoins plus de 1% en avant-Bourse à la faveur d'un premier trimestre meilleur que prévu. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL a publié mardi un bénéfice et des ventes supérieurs aux attentes de Wall Street au premier trimestre à la faveur d'une hausse des prix de ses menus et de l'ouverture de 41 nouveaux restaurants. * HILTON a relevé mercredi sa prévision annuelle de bénéfice ajusté par action à la faveur du dynamisme de la demande avec la reprise du tourisme. * META PLATFORMS, EBAY et MATTEL doivent publier leurs résultats du premier trimestre après la clôture de Wall Street. * CITIGROUP a annoncé mercredi la nomination de Mark Woodruff au poste de directeur général de sa filiale australienne. * GETTY.N recule de 6% en avant-Bourse après les propos de la banque d'images jugeant peu crédible l'offre déposée plus tôt cette semaine par Trillium Capital. * CME GROUP a publié des résultats trimestriels alors que les investisseurs se sont tournés vers les produits de l'opérateur boursier pour se couvrir contre la volatilité des marchés lors de l'épisode de crise bancaire en mars. * TESLA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours ramené de 230 dollars à 185. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Matthieu Protard)