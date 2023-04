Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Kimberly-Clark et JetBlue Airways, cours en avant-Bourse) PARIS, 25 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,42% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,41% pour le Nasdaq * GENERAL MOTORS gagnait plus de 3% en avant-Bourse, le constructeur automobile ayant relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie annuels en citant une demande plus forte que prévu et des prix plus élevés. * 3M va supprimer environ 6.000 postes dans le monde pour réduire ses coûts, a annoncé le conglomérat américain, qui a dégagé un bénéfice par action en baisse au premier trimestre mais supérieur aux attentes. Le titre progressait de 1,8% en avant-Bourse. * MCDONALD'S a annoncé des ventes à périmètre comparable en hausse de 12,6% au premier trimestre, faisant mieux que le consensus. L'action prenait 1% en avant-Bourse. * PEPSICO a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir dépassé les attentes du marché sur son chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une demande soutenue malgré des hausses de prix. Le groupe prenait plus de 1% en avant-Bourse. * GENERAL ELECTRIC a relevé le bas de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel, grâce à une forte demande pour les pièces détachées de moteurs d'avion et les services. L'action s'octroyait 1,4% en avant-Bourse. * VERIZON - L'opérateur télécoms américain a publié des revenus et un nombre d'abonnés à la téléphonie mobile inférieurs aux attentes alors que l'explosion de la demande liée à la pandémie s'est essoufflée. L'action fléchissait de 0,6% en avant-Bourse. * UNITED PARCEL SERVICE a annoncé s'attendre à un chiffre d'affaires annuel inférieur à ses prévisions à cause d'un ralentissement de l'économie. Le géant mondial de la livraison de colis baissait de 5% en avant-Bourse. * BIOGEN a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce aux ventes du Spinraza, un médicament contre l'amyotrophie spinale, mais a annoncé qu'il interromprait ou arrêterait certaines études afin de réduire les coûts. * CENTENE gagnait 2% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif de bénéfice pour 2023. * HALLIBURTON - Le groupe pétrolier a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations, la tension sur le marché des services et de l'équipement ayant soutenu la demande et donc les prix. L'action reculait cependant de 1,36% en avant-Bourse. * FIRST REPUBLIC BANK chutait de 21% dans les transactions hors séance après l'annonce par la banque régionale d'un plongeon de 40,8% des dépôts de ses clients au premier trimestre à 104,5 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Ses concurrentes HUNTINGTON BANCSHARES, TRUIST FINANCIAL, PACWEST BANCORP et WESTERN ALLIANCE BANCORP cédaient de 2,4% à 2,8%. * DOW Le géant de la chimie a fait état d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, portés par la baisse des prix du gaz naturel. L'action est cependant indiquée en repli de 1,2% pour l'ouverture à Wall Street. * RAYTHEON TECHNOLOGIES - Le groupe de défense a annoncé une hausse de 4% de son bénéfice trimestriel ajusté grâce à la demande. L'action avançait de 1% en avant-Bourse. * SPOTIFY a franchi pour la première fois la barre des 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels, grâce à son expansion sur de nouveaux marchés. L'action bondissait de 5% en avant-Bourse. * JETBLUE AIRWAYS prenait 1,5% en avant-Bourse après la publication d'une perte nette moins importante que prévu au premier trimestre et de solides prévisions de bénéfice pour le deuxième. * NETFLIX a annoncé mardi qu'il prévoyait de dépenser 2,5 milliards de dollars au cours des prochaines années pour produire des films, séries télévisées et programmes de télé-réalité en Corée du Sud, doublant ainsi le montant investi par la plate-forme de streaming sur ce marché depuis 2016. * WHIRLPOOL gagnait 3,2% dans les transactions hors séance après la publication d'un chiffre d'affaires au premier trimestre au-dessus des attentes et d'une confirmation de ses résultats pour l'ensemble de l'année. * KIMBERLY-CLARK progressait de 1,7% en avant-Bourse, le groupe ayant relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année grâce à plusieurs hausses de prix qui permettent de compenser la baisse des volumes. * ALPHABET et MICROSOFT entre autres publieront leurs résultats trimestriels après la clôture. (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)