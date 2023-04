Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Coca-Cola) PARIS, 24 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,07% pour le Nasdaq: * COCA-COLA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, la demande pour ses sodas étant restée forte malgré les multiples hausses de prix. L'action prenait 1% en avant-Bourse. * TESLA a commencé à produire dans son usine de Shanghaï une version de la Model Y destinée au marché canadien, a-t-on appris de source proche du dossier et selon une note interne du groupe. C'est la première fois que le constructeur expédie ses véhicules en Amérique du Nord depuis la Chine. * COMCAST - Jeff Shell, le directeur général de NBCUniversal, filiale de Comcast, va quitter le groupe après avoir admis avoir eu une relation inappropriée avec une salariée à la suite d'une plainte ayant déclenché une enquête. * PARAMOUNT GLOBAL a accepté de verser 167,5 millions de dollars pour clore un litige lié à la fusion en 2019 de Viacom et CBS, montre un avis. * ALPHABET - Le directeur général du groupe, Sundar Pichai, a perçu une rémunération globale d'environ 226 millions de dollars en 2022, soit plus de 800 fois le salaire médian des salariés, montre un avis boursier. * BED BATH & BEYOND, enseigne de distribution américaine spécialisée dans la vente d'articles pour la maison, a annoncé dimanche avoir entamé une procédure de sauvegarde aux Etats-Unis faute d'avoir pu réunir suffisamment de fonds pour se maintenir à flot. L'action plongeait de 38% en avant-Bourse à 0,18 dollar. * JPMORGAN CHASE - Des banquiers du groupe sont restés en contact avec Jeffrey Epstein, un gérant de fonds condamné pour trafic sexuel de mineures et qui s'est suicidé en détention en 2019, même après la fermeture de ses comptes en 2013, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. * CME GROUP, la première place de marché au monde pour les produits dérivés, ne prévoit pas de lancer une Bourse sur les contrats sur le nickel à même de rivaliser avec le London Metal Exchange (LME), a déclaré lundi son directeur général Terry Duffy, cité par le Financial Times. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)