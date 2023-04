Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec P&G, SLB, Autoliv, Albemarle/SQM) PARIS, 21 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère baisse : * PROCTER & GAMBLE a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel, en soulignant que la hausse des prix devrait compenser une baisse des volumes. Le groupe de produits de grande consommation gagnait 1% en avant-Bourse. * SLB, anciennement Schlumberger, a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes du marché à la faveur des cours du brut et de la demande pour ses services pétroliers. * TESLA a relevé le prix de ses véhicules électriques haut de gamme Model S et Y aux Etats-Unis, montre son site internet jeudi, même si ceux-ci restent encore inférieurs de 20% par rapport à leur niveau du début d'année. * FORD MOTOR - Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré jeudi soir que le constructeur automobile américain devrait remodeler sa marque en Chine dans un marché en plein essor et fortement concurrentiel, sans plus de précisions. * UNITED AIRLINES a annoncé jeudi soir que six BOEING 737 MAX 8, dont la livraison était prévue au deuxième trimestre, pourraient être livrés seulement au troisième en raison d'un problème dans la production signalé par l'avionneur américain. * CARLYLE GROUP, qui contrôle avec Trustar Capital la filiale chinoise de MCDONALD'S, cherche de nouveaux partenaires pour cette activité valorisée entre 8 et 10 milliards de dollars, rapporte l'agence Bloomberg. * AUTOLIV reculait de 4% en avant-Bourse, le leader mondial des airbags et des ceintures de sécurité ayant annoncé une croissance décevante de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre. * ALBEMARLE et SQM, respectivement numéro un et deux de la production de lithium, reculaient nettement en avant-Bourse après l'annonce par le président chilien, Gabriel Boric, d'un projet de nationalisation de l'industrie de ce métal employé dans les batteries de voitures électriques. Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium. (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)