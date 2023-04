Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats d'American Express et Philip Morris, cours en avant-Bourse) PARIS, 20 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,38% pour le Dow Jones, de 0,60% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,87% pour le Nasdaq: * TESLA a publié mercredi une marge brute au premier trimestre inférieure aux attentes, dans le sillage d'une campagne de baisses des prix de ses véhicules destinée à alimenter la demande dans une période de ralentissement économique et à repousser une concurrence croissante. L'action était en recul de 7,7% dans les échanges en avant-Bourse et NIKOLA, RIVIAN et LUCID cédaient de 2,2% à 3,2% dans son sillage. * IBM a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre et a signalé que la demande de services informatiques était meilleure que prévu, ce qui fait monter son titre de 1,8% avant l'ouverture. * AT&T recule de près de 4% en avant-Bourse après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, dans un contexte d'intensification de la concurrence de VERIZON COMMUNICATIONS et T-MOBILE US . * BLACKSTONE a fait état jeudi d'un bénéfice distribuable par action en repli de 36% au titre du premier trimestre, dans un contexte de ralentissement du marché de l'immobilier. Le titre cédait 1% dans les transactions avant l'ouverture. * AMERICAN EXPRESS abandonnait 1,2% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street après la publication d'un bénéfice par action au titre du premier trimestre de 2,40 dollars contre 2,66 attendus. Le groupe a cependant confirmé ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année. * PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - Le fabricant des cigarettes Marlboro a revu à la baisse jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, en raison de la hausse des prix des feuilles de tabac, des coûts de l'énergie et de la main-d'oeuvre, ce qui pèse sur le titre en repli de 2% en avant-Bourse. * ALCOA reculait de 3,7% en avant-Bourse après avoir fait état, au titre du premier trimestre, d'une perte nette plus marquée que prévu et d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes. * LAS VEGAS SANDS - L'exploitant de casinos et d'hôtels a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, bénéficiant d'une augmentation du niveau de fréquentation à Singapour et à Macao. * BED BATH & BEYOND chutait de 14,4% en avant-Bourse, le Wall Street Journal ayant rapporté que l'enseigne de distribution d'articles de maison se préparait à déposer le bilan dès ce week-end. * ZIONS BANCORPORATION - La banque régionale reculait de 4,5% en avant-Bourse après la publication mercredi soir d'un bénéfice trimestriel en deçà des attentes en raison notamment d'une hausse des provisions pour couvrir d'éventuelles pertes sur des crédits. (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)