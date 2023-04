Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Morgan Stanley, Western Alliance, Travelers, cours en avant-Bourse des groupes technologiques et des banques régionales) PARIS, 19 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones , de 0,55% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,77% pour le Nasdaq: * MORGAN STANLEY a fait état mercredi d'une baisse de son bénéfice au premier trimestre, sa principale activité de banque d'investissement étant toujours sous pression dans un contexte de baisse continue des opérations de fusions-acquisitions. L'action refluait de 2% en avant-Bourse. * NETFLIX a publié mardi des résultats sur la période janvier-mars conformes aux attentes de Wall Street mais avec un nombre de nouveaux abonnés moindre qu'anticipé, et a fait état de prévisions décevantes pour le trimestre en cours. L'action reculait de 1,6% en avant-Bourse. * TESLA perdait 2,2% en avant-Bourse après avoir encore baissé les prix de certains de ses véhicules électriques Model Y et Model 3 aux Etats-Unis, suscitant des craintes sur les marges bénéficiaires du constructeur. * WESTERN ALLIANCE BANCORP grimpait de 15,5% en avant-Bourse après la publication par la banque régionale d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et d'une stabilisation de ses dépôts à la suite de la crise bancaire du mois dernier. Ses concurrentes FIRST REPUBLIC BANK, ZIONS BANCORPORATION et PACWEST BANCORP prenaient de 1,1 à 4,1% en avant-Bourse. * Les groupes technologiques, APPLE, MICROSOFT , ALPHABET et META PLATFORMS, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, cédaient de 0,6% à 1,5% en avant-Bourse alors que le rendement des Treasuries à deux ans a touché un sommet d'un mois à 4,29%. * UNITED AIRLINES a publié un bénéfice au deuxième trimestre et a maintenu son objectif annuel de profit en raison d'une "forte" demande, en particulier pour les voyages internationaux. L'action prenait 0,6% en avant-Bourse. * ABBOTT LABORATORIES a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, dopé par les ventes de ses appareils de traitement du diabète et une amélioration de la demande dans ses autres équipements médicaux. L'action montait de 2% en avant-Bourse. * BAKER HUGHES - Le groupe parapétrolier a fait état mercredi d'un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes à la faveur d'une hausse de la demande pour ses services de la part des producteurs de pétrole et de gaz naturel, soucieux de tirer profit d'une reprise en Chine et de prix élevés. * Le groupe d'assurance TRAVELERS a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice trimestriel, en raison des violentes tempêtes de vent et de grêle qui se sont abattues sur certaines régions des Etats-Unis en mars. * FOX et Fox News vont verser 787,5 millions de dollars à Dominion pour éviter un procès en diffamation après avoir affirmé sans preuve que ce fabricant de machines à voter avait participé à une prétendue fraude lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)