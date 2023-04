Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Goldman Sachs, Bank of America, Lockheed Martin, J&J, Alibaba, changement de conseil sur Nvidia) PARIS, 18 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,75% pour le Nasdaq: * Le bénéfice de GOLDMAN SACHS a reculé à 3,09 milliards de dollars au premier trimestre, contre 3,83 milliards un an plus tôt, la baisse des opérations mondiales de fusions & acquisitions au plus bas en plus de dix ans ayant rogné le produit net bancaire tiré de ses activités dans l'investissement. Le titre perdait près de 2% en avant-Bourse et dans son sillage JPMORGAN passait de peu dans le rouge. * BANK OF AMERICA a vu son bénéfice croître au premier trimestre, profitant des relèvements des taux de la Réserve fédérale. * JOHNSON & JOHNSON avançait de 2% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel, en pariant sur ses nouveaux traitements du cancer et son médicament Darzalex contre le myélome multiple pour compenser la baisse des ventes de certains de ses médicaments plus anciens. * LOCKHEED MARTIN a publié des résultats supérieurs aux attentes, les tensions géopolitiques ayant alimenté la demande des clients américains et internationaux. * ALIBABA - Les autorités chinoises de régulation devraient réduire d'un quart le montant de l'amende de plus d'un milliards de dollars infligée à Ant Group et revoir à la baisse les charges qui pèsent sur cette filiale d'Alibaba, ont indiqué des sources à Reuters. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre gagnait 2%. * APPLE - Environ 300 personnes ont fait la queue mardi devant le premier magasin d'Apple en Inde, à Bombay, inauguré en présence du directeur général du groupe, Tim Cook. Un deuxième magasin doit ouvrir jeudi à New Delhi alors qu'Apple veut faire de l'Inde une alternative à la Chine. * ALPHABET - Neuf Etats américains, dont le Michigan et le Nebraska, se sont joints à une action en justice du département de la Justice contre Google, filiale d'Alphabet, accusée d'avoir enfreint la loi antitrust dans la gestion de son activité de publicité numérique. * AMAZON et British American Tobacco font l'objet d'une enquête en Italie, les régulateurs soupçonnant les deux groupes de publicité trompeuse sur le chauffe-tabac Glo Hyper X2, a annoncé mardi l'Autorité italienne de la concurrence. * Dans les transactions en avant-Bourse, NVIDIA gagnait près de 2%, porté par le changement de recommandation de HSBC à "acheter" contre "alléger". * PROMETHEUS BIOSCIENCES - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" sur la valeur après l'annonce du rachat de la société d'immunologie par Merck & Co pour environ 10,8 milliards de dollars. * NETFLIX et UNITED AIRLINES publieront leurs comptes trimestriels après la clôture à Wall Street. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)