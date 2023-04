Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Citigroup) PARIS, 14 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture proche de l'équilibre pour le Dow Jones et le S&P-500 et en baisse de 0,4% pour le Nasdaq : * JPMORGAN CHASE & CO gagnait 4,9% en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice en augmentation au premier trimestre grâce à la hausse des taux d'intérêt qui a dynamisé ses activités aux consommateurs. * CITIGROUP a publié une bénéfice net en hausse de 7% à 4,6 milliards de dollars sur la période janvier-mars, faisant grimper son action de 3,5% en avant-Bourse. * Le bénéfice de WELLS FARGO a augmenté au premier trimestre à 4,99 milliards de dollars, la hausse des taux d'intérêt ayant soutenu ses revenus d'intérêt. La quatrième banque américaine prenait 3% dans les échanges en avant-Bourse. * UNITEDHEALTH a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes du marché et a relevé ses prévisions annuelles à la faveur d'une réduction des coûts médicaux. Le groupe d'assurance santé prenait 0,7% en avant-Bourse. * BLACKROCK - Le numéro un mondial de la gestion d'actifs a fait état d'un bénéfice trimestriel en baisse mais supérieur toutefois aux attentes grâce à un important flux de souscriptions, ce qui a permis d'atténuer l'impact sur les revenus de commissions des turbulences dans le secteur bancaire. * BOEING, confronté à un nouveau problème de qualité chez SPIRIT AEROSYSTEMS, a interrompu les livraisons de certains 737 MAX, a annoncé jeudi le constructeur aéronautique qui perdait 4,5% en avant-Bourse. Spirit chutait de 11,7%. * TESLA a abaissé vendredi le prix de ses véhicules électriques sur de nombreux marchés européens, dont en France et en Allemagne, en Israël et à Singapour, a annoncé le constructeur, qui perdait 1,2% en avant-Bourse. * WALMART va céder la marque de mode pour homme Bonobos à EXPRESS et WHP Global pour 75 millions de dollars (67,8 millions d'euros), un prix bien inférieur à celui payé il y a près de six ans. En avant-Bourse, Express grimpait de 20%. * LUCID - le constructeur d'automobiles électriques a publié jeudi des chiffres de production et de livraison pour le premier trimestre inférieurs à ceux des trois mois précédents, faisant reculer son cours de 5,8% avant l'ouverture des marchés américains. * Dans les échanges en avant-Bourse, NIKOLA perdait 3%. Le concepteur de camions électriques a annoncé le départ en juin de trois membres de son conseil d'administration: Gerrit Marx, Lynn Forester de Rothschild et Mark Russell. * VF CORP - Goldman Sachs relève son conseil de "vendre" à "acheter". Le propriétaire des marques Vans et Timberland gagnait 4,6% en avant-Bourse. * RIVIAN AUTOMOTIVE - Piper Sandler abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)