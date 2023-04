Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Delta) PARIS, 13 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture sans grand changement : * DELTA AIR LINES - La compagnie aérienne américaine gagnait 4,45% en avant-Bourse après avoir publié une prévision de bénéfice trimestriel plus élevée que prévu, citant des réservations "record" pour cet été et une forte demande pour les vols à l'international. * ALIBABA reculait de 1,3% dans les transactions hors séance à Wall Street en réaction à une information du Financial Times selon laquelle le conglomérat japonais SoftBank Group Corp a décidé de se retirer quasi intégralement du capital du géant chinois du commerce en ligne. * APPLE discute avec ses fournisseurs en vue d'une production de ses ordinateurs Macbook en Thaïlande afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, rapporte jeudi le Nikkei. Par ailleurs, selon l'agence Bloomberg, Apple a significativement accru sa production d'iPhone en Inde, un pays qui représente désormais près de 7% du total des volumes contre 1% en 2021. * HARLEY-DAVIDSON reculait de 3,6% en avant-Bourse, le constructeur de motos ayant annoncé mercredi que sa directrice financière Gina Goetter allait quitter le groupe à la fin du mois pour rejoindre le fabricant de jouets HASBRO . * CHEVRON - Le directeur général géant pétrolier, Michael Wirth, a perçu une rémunération de 23,6 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente, tandis que la rémunération annuelle médiane des salariés a baissé de 12%, selon un avis boursier publié mercredi. * MERCK & Co - Citi relève sa recommandation de "neutre" à "acheter". * LOCKHEED MARTIN - Baird abaisse son conseil à "neutre" contre "surperformance". * BROADCOM - Benchmark entame le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours à 770 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)