Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec American Airlines, Emerson Electric et contrats à terme) 12 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones , de 0,7% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,94% pour le Nasdaq. * GENERAL MOTORS, FORD, TESLA - L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a proposé mercredi des réductions radicales des émissions des voitures et camions neufs jusqu'en 2032, ce qui pourrait signifier que deux nouveaux véhicules sur trois vendus d'ici dix ans seront électriques. * JPMORGAN, WELLS FARGO, CITIGROUP et BANK OF AMERICA - Les banques qui sont venues à la rescousse de la First Republic Bank en mars dernier prévoient de constituer des provisions d'environ 100 millions de dollars chacune au premier trimestre pour se prémunir de pertes potentielles, ont déclaré deux sources au fait du dossier. * NATIONAL CINEMEDIA - Le groupe spécialisé dans la publicité dans le cinéma a déclaré mardi qu'il s'était placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites et qu'il avait conclu un accord de restructuration avec ses prêteurs. L'action chute de 21,1% en avant-Bourse. * ALIBABA, BAIDU, JD.COM - Les actions cotées à New York des entreprises chinoises reculent de presque 2% en raison des tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et Taïwan. * APPLE, ALPHABET, TESLA et META - Les principales valeurs technologiques baissent légèrement dans les échanges en avant-Bourse, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain. * EMERSON ELECTRIC, NI CORP - Le conglomérat industriel Emerson Electric a annoncé mercredi qu'il achèterait le fournisseur de solutions matérielles et logicielles de test et de mesure NI Corp pour 8,2 milliards de dollars dans le but d'accroître ses capacités d'automatisation. * CONOCOPHILLIPS - Le producteur de pétrole a relevé mercredi son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qui passera de 40-50% à 50-60%, et a déclaré prévoir de dépenser environ 10 milliards de dollars par an en moyenne au cours de la prochaine décennie. * AMERICAN AIRLINES a dit mercredi s'attendre à un bénéfice ajusté au premier trimestre entre 1 et 5 cents de dollar par action, une estimation inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur 6 cents. L'action perd 2% en avant-Bourse. * CARLYLE - Veritas Capital a mis fin aux négociations avec Carlyle Group en vue de l'acquisition par ce dernier d'une participation de 50% dans la société de technologie de santé Cotiviti pour des raisons d'évaluation, a déclaré une source au fait du dossier. * NEWMONT - L'offre de 29,4 milliards de dollars australiens (19,6 milliards de dollars) lancée par le groupe minier américain sur la société australienne Newcrest Mining se heurte à des obstacles, notamment l'obtention du feu vert des actionnaires et des autorités de régulation, ainsi que le soutien total du conseil d'administration de l'entreprise cible, ont déclaré les analystes mercredi. * HP - Une cour d'appel américaine a annulé mardi la décision d'un juge qui avait rejeté une poursuite antérieure alléguant que HP avait trompé ses actionnaires en utilisant des tactiques non rentables pour stimuler les ventes de ses fournitures d'impression en 2015 et 2016. * FOX CORP - Robert Schwarz, un actionnaire du groupe américain de médias, a poursuivi mardi le président Rupert Murdoch et quatre autres membres du conseil d'administration, affirmant qu'ils n'ont pas empêché Fox News de diffuser des fausses informations sur l'élection présidentielle américaine de 2020, ce qui a porté atteinte à sa crédibilité et entraîné des poursuites judiciaires. Un procès doit s'ouvrir lundi prochain sur la diffusion par la chaîne de fausses affirmations selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden face à Donald Trump, aurait été truquée. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)