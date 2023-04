Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













11 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,14% pour le Nasdaq : * BOEING prévoit de ramener la production de son 737 MAX à son rythme de 2019, soit 52 par mois, d'ici janvier 2025, alors que le groupe cherche à se remettre complètement de deux crashs mortels et de la pandémie de COVID-19 qui ont réduit la production, ont déclaré deux personnes au fait du dossier. Selon un communiqué publié sur le compte officiel du groupe sur le réseau social chinois Weibo, 11 compagnies aériennes chinoises ont par ailleurs repris l'exploitation de son 737 MAX à compter du 10 avril. * KKR achètera une participation de 30% dans le groupe de communication financière FGS Global, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'entreprise à environ 1,4 milliard de dollars. * NEWMONT CORPORATION a relevé mardi le prix de son offre sur le groupe minier australien Newcrest Mining, soumettant une offre finale de 29,4 milliards de dollars australiens (19,5 milliards de dollars) pour conclure un accord qui renforcerait la position de Newmont en tant que plus grand producteur d'or au monde. * ALPHABET - Le régulateur coréen de la concurrence a infligé une amende de 42,1 milliards de wons (31,88 millions de dollars) au groupe américain pour avoir bloqué la sortie de jeux vidéo mobiles sur les plateformes concurrentes. * VIRGIN ORBIT, la société de lancement de satellites de l'homme d'affaires britannique Richard Branson, perd 27% en avant-Bourse après que le groupe a déclaré avoir reçu un avis selon lequel le Nasdaq a entamé une procédure de retrait de la cote. * MODERNA a déclaré mardi s'attendre à ce que les ventes de ses vaccins contre des maladies respiratoires se situent entre 8 et 15 milliards de dollars en 2027. * CARMAX - Le détaillant de voitures d'occasion a annoncé mardi une chute de près de 57% de son bénéfice au quatrième trimestre, les ventes ayant été freinées par les inquiétudes des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique. * APPLE a résolu les problèmes qui avaient provoqué une brève panne de ses services de streaming musical Apple Music, a déclaré mardi le fabricant de l'iPhone. * TESLA - Mike Gallagher, président d'une commission spéciale de la Chambre des représentants américaine sur la Chine, s'est dit lundi préoccupé par la dépendance du constructeur de voitures électriques à l'égard du géant asiatique, un jour après que l'entreprise a révélé son intention d'ouvrir une usine de batteries Megapack à Shanghai. * TYSON FOODS - Environ 150 employés d'une usine de poulets du groupe dans l'Arkansas se sont mis en grève lundi pour obtenir un meilleur traitement avant que la société ne ferme l'usine, a déclaré la directrice d'une organisation qui défend les intérêts des travailleurs du secteur. * BLACK KNIGHT, INTERCONTINENTAL EXCHANGE - La Commission fédérale du commerce des États-Unis a ouvert un nouveau front dans sa lutte contre l'opération d'achat de Black Knight par Intercontinental Exchange en demandant à un tribunal fédéral une injonction préliminaire pour interrompre l'opération pendant que sa procédure administrative interne suit son cours. * BERKSHIRE HATHAWAY - La société d'investissement détenue par Warren Buffett a vendu 2,48 millions d'actions cotées à Hong Kong du fabricant de véhicules électriques BYD pour 539,93 millions de dollars HK (68,78 millions de dollars), selon une déclaration boursière. * COINBASE GLOBAL, RIOT PLATFORMS, MARATHON DIGITAL - Les actions liées aux cryptomonnaies progressent entre 3% et 4,2% en avant-Bourse alors que le bitcoin BTC=BTSP a a dépassé le niveau des 30,000 dollars pour la première fois en 10 mois. * NATIONAL CINEMEDIA grimpe de 91,7% en avant-Bourse après qu'AMC Entertainment Holdings Inc a révélé sa participation dans la société, spécialisée dans la publicité dans le cinéma. *HEXO et TILRAY perdent 22% et 5,8% en avant-Bourse après que ce dernier a déclaré qu'il achèterait le producteur de cannabis canadien pour 56 millions de dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)