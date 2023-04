Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Costco, changements de recommandations) PARIS, 6 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme donnent une ouverture proche de l'équilibre: * ALPHABET - Google prévoit d'ajouter des fonctions d'intelligence artificielle conversationnelle au moteur de recherche, a déclaré le directeur général Sundar Pichai dans une interview au Wall Street Journal. Le groupe Alphabet, propriétaire de Google, gagnait 1,1% en avant-Bourse. * ABBVIE a abaissé ses prévisions de bénéfice pour le premier trimestre et l'année 2023, évoquant des dépenses dans la recherche et le développement. * AMAZON - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé qu'elle allait lancer une enquête sur l'acquisition du fabricant d'aspirateurs-robots iRobot par Amazon. Par ailleurs, ce dernier a annoncé qu'il limitera les récompenses en actions pour ses salariés. * KKR est sur le point de conclure un accord pour prendre une participation importante dans FGS Global qui valorisera la société de communication financière à environ 1,4 milliard de dollars (1,28 milliard d'euros), rapporte jeudi le Financial Times. * COSTCO reculait de 2,8% en avant-Bourse après avoir fait état d'une baisse de ses ventes à périmètre comparable en mars. * AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - Un tribunal américain a rejeté mercredi la demande de la chaîne de cinémas de lever une ordonnance de statu quo, une étape qui était nécessaire pour procéder à un regroupement d'actions avec un ratio d'un pour 10. Le titre AMC gagnait 11,4% en avant-Bourse. * Le conseil d'administration de BED BATH & BEYOND demande instamment aux actionnaires d'approuver la proposition d'un regroupement d'actions et prévient qu'en cas d'échec, l'enseigne de distribution d'articles de maison pourrait ne pas être en mesure d'éviter la faillite. * WALT DISNEY a annoncé le départ de Michael Paull, le directeur des activités en streaming, dans le cadre d'une restructuration en cours. Il sera remplacé par l'actuel président de la plate-forme de vidéo à la demande Hulu, Joe Earley. * WELLS FARGO - Raymond James relève sa recommandation à "achat fort" contre "surperformance". * FEDEX - Raymond James relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur". * PINTEREST - Raymond James entame le suivi à "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)