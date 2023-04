Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, Fedex, secteur de l'IA, Conagra Brands) PARIS, 5 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les futures sur les trois principaux indices américains signalent une ouverture en léger repli: * FEDEX gagne 3% dans les transactions en avant-Bourse après avoir annoncé un regroupement de ses activités de transport de marchandises et de ses divisions offrant d'autres services au sein d'une seule organisation, dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts. * JOHNSON & JOHNSON a annoncé avoir accepté de payer 8,9 milliards de dollars (8,13 milliards d'euros) pour mettre fin à des dizaines de milliers de litiges relatifs au talc contenu dans ses produits et soupçonné d'être cancérigène. Le groupe pharmaceutique gagnait 3% dans les échanges en avant-Bourse. * EXXON MOBIL a indiqué mardi dans un document que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre avait chuté d'environ 25% par rapport au niveau record de l'année dernière, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. * ALPHABET progresse de plus de 1% dans les transactions en avant-Bourse. Google a fait savoir que les superordinateurs qu'il utilise pour former ses modèles d'intelligence artificielle étaient plus rapides et plus économes en énergie que les systèmes comparables de NVIDIA . Ce dernier reculait légèrement dans les échanges avant-Bourse. * Les valeurs du secteur de L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) restent sous pression après les commentaires mardi du président Joe Biden qui s'est interrogé sur la dangerosité de l'IA et a souligné la responsabilité des entreprises technologiques de l'IA dans la sécurité de leur produit pour le public. Le groupe C3.ai recule de plus de 5% en avant-Bourse, l'entreprise thaïlandaise cotée à New York Guardforce AI chute de 11% et la société d'analyse de données BigBear.ai perd plus de 6%. * WALMART a annoncé qu'il s'attendait à ce qu'environ 65% de ses magasins soient automatisés d'ici la fin de son exercice 2026, quelques jours après avoir annoncé la suppression de 2.000 postes dans son activité de commandes en ligne. * CONAGRA BRANDS gagne plus de 2% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour 2023. (Laetitia Volga et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)