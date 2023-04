Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Extra Space Storage/Life Storage, Biogen/Eli Lilly et contrats à terme) 3 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Dow Jones mais en baisse de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 et en repli de 0,66% pour le Nasdaq. * UNITED AIRLINES, AMERICAN AIRLINES, DELTA AIR LINES et SOUTHWEST AIRLINES reculent entre 0,8% et 1,4% en avant-Bourse après l'annonce surprise de l'Opep+ de nouvelles baisses de production qui fait grimper les cours du pétrole, ce qui est susceptible d'alourdir la facture de carburant pour les compagnies aériennes. * CHEVRON, EXXONMOBIL, OCCIDENTAL PETROLEUM , CONOCOPHILLIPS, DEVON ENERGY, MARATHON OIL et APA avancent entre 3,4% et 5% en avant-Bourse avec le bond des cours du brut consécutif à l'annonce de l'Opep+. * TESLA a annoncé dimanche des livraisons record de véhicules au premier trimestre de 2023, mais la croissance des ventes d'un trimestre sur l'autre a été modeste en raison de la concurrence croissante et les perspectives économiques moroses. L'action perd 2,4% en avant-Bourse. * MCDONALD'S ferme temporairement ses bureaux aux États-Unis cette semaine afin d'informer ses employés des licenciements prévus dans le cadre d'une restructuration plus large du groupe, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant un courriel interne envoyé la semaine dernière aux salariés américains et à certains employés internationaux. L'action avance d'environ 1% en avant-Bourse. * EXTRA SPACE STORAGE, LIFE STORAGE - Le fonds d'investissement immobilier a annoncé lundi qu'il allait acquérir son rival Life Storage Inc pour 12,4 milliards de dollars (11,4 milliards d'euros) dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. L'action de ce dernier gagne 5,3% en avant-Bourse. * ENDEAVOR, WWE - Endeavor, la société mère de la franchise d'arts martiaux mixtes UFC, est en pourparlers avancés pour acquérir World Wrestling Entertainment (WWE), groupe spécialisé dans le catch, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, selon des personnes au fait du dossier. * OVINTIV - Le producteur américain de gaz et de pétrole est sur le point de conclure un accord pour acquérir des actifs d'exploration et de production de pétrole dans le bassin permien auprès de la société de capital-investissement EnCap Investments pour un montant d'environ quatre milliards de dollars, dette comprise, ont indiqué dimanche des sources au fait du dossier. L'action gagne 5,18% en avant-Bourse. * WESTERN DIGITAL - Le fabricant de dispositifs de stockage de données a déclaré lundi qu'il examinait un incident de sécurité du réseau, après qu'une brèche dans certains systèmes a perturbé des parties de ses opérations commerciales. * BIOGEN, ELI LILLY - L'Institut américain du vieillissement (NIA) va financer un projet sur six ans et d'un montant maximal de 300 millions de dollars visant à créer une importante base de données pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, ont déclaré des responsables à Reuters. * APELLIS - La société de biotechnologie a suscité l'intérêt de grands fabricants de médicaments pour un rachat et rencontre des conseillers pour explorer ses options, a rapporté dimanche l'agence Bloomberg News, citant des personnes ayant connaissance du dossier. L'action gagne 10,7% en avant-Bourse. * BED BATH & BEYOND - Mark Tritton, qui a été évincé en juin dernier de son poste de directeur général du détaillant d'articles pour la maison en difficulté, a déposé une plainte vendredi auprès d'un tribunal de l'État de New York accusant la société de ne pas avoir honoré son accord de départ de 6.765.000 dollars. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)