Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Micron et contrats à terme) 31 (Reuters) Principales à à Wall Street où à 0,37% Dow Jones 0,25% Standard & Poor's-500> et de 0,12% pour le Nasdaq. * KRAFT HEINZ - Le géant américain de l'agroalimentaire a accepté de vendre son activité d'aliments pour bébés en Russie au fabricant local de sodas et snacks Chernogolovka, a déclaré vendredi à Reuters un représentant de la société russe, qui estime la valeur de la transaction entre 2,5 milliards et 3 milliards de roubles (35,76 millions d'euros). * MICRON - L'action perd 3,3% en avant-Bourse alors que l'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé vendredi qu'elle va procéder à un examen de la cybersécurité des produits vendus en Chine par le fabricant de puces. * VALERO, deuxième raffineur américain de pétrole, cherche à obtenir l'autorisation de Washington pour importer du brut vénézuélien, selon quatre personnes au fait du dossier, espérant une répétition de l'autorisation accordée au géant Chevron en novembre dernier. Les Etats-Unis ont imposé un embargo sur les exportations de pétrole vénézuélien en 2019. * VIRGIN ORBIT a annoncé jeudi qu'il allait supprimer environ 85% de ses effectifs après avoir échoué à trouver de nouveaux investissements, ajoutant qu'il s'attend à devoir faire face à des charges connexes d'environ 15 millions de dollars. L'action perd 49,6% en avant-Bourse. * NETFLIX est en train de restructurer son groupe cinématographique et réduire sa production pour garantir des titres de haute qualité, ce qui entraînera des licenciements et le départ de deux de ses cadres les plus expérimentés, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. * TESLA - Le PDG de Tesla, Elon Musk, prévoit de se rendre en Chine, deuxième marché du groupe après les États-Unis, dès le mois d'avril et souhaite rencontrer le Premier ministre chinois Li Qiang, ont déclaré à Reuters deux sources au fait des préparatifs du voyage. * UNITEDHEALTH - La CMA, l'autorité britannique de la concurrence, a annoncé vendredi qu'elle renverrait l'acquisition par UnitedHealth de la société de technologie de santé EMIS à une enquête de phase 2, après avoir rejeté les remèdes proposés par société américaine pour atténuer l'impact concurrentiel de la combinaison. * BLACKBERRY - L'action du groupe canadien de logiciels cotée à New York abandone 4% en avant-Bourse à la suite de résultats et de perspectives décevants. * RUMBLE avance de 14,6% en avant-Bourse, la plateforme canadienne de partage de vidéos, populaire auprès des conservateurs, ayant fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. * NIKE - La plateforme d'investisseurs activistes Tulipshare a demandé jeudi au groupe d'offrir plus de transparence sur les conditions de travail dans sa chaîne d'approvisionnement. * VERIZON - L'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) annoncé jeudi qu'elle avait attribué à Verizon un contrat d'une valeur de 2,4 milliards de dollars sur 15 ans pour la conception, la construction et l'exploitation de la nouvelle plateforme de communication de nouvelle génération de l'agence gouvernementale. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)