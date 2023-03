Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Boeing, J&J, Biosolutions et contrats à terme) 29 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,7% pour le Dow Jones , de 0,86% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,98% pour le Nasdaq * MICROSOFT, ALPHABET et META augmentent de 0,8% à 1,5% en avant-Bourse, les principales valeurs technologiques et de croissance bénéficiant d'un regain du goût du risque avec l'apaisement des inquiétudes concernant les banques. * MICRON TECHNOLOGY progresse de 2,4% en avant-Bourse après que le fabricant de puces a dit prévoir une augmentation des ventes à l'horizon de 2025 grâce notamment à l'essor de l'intelligence artificielle. Le groupe a en outre relevé à 15% son objectif de réduction des effectifs pour 2023, contre 10% précédemment. * BOEING prend 1,5% en avant-Bourse après que Ryanair a dit être en pourparlers avec le constructeur aéronautique pour une commande potentielle de 100 avions * Johnson & Johnson - La division pharmaceutique du groupe a déclaré mercredi qu'elle allait mettre fin à l'essai de phase avancée de son vaccin expérimental contre le virus respiratoire syncytial (VRS) pour adultes dans le cadre de son choix stratégique pour ses investissements en matière de recherche et de développement. * BIOSOLUTIONS - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a approuvé mercredi l'utilisation en vente libre du Narcan, ce qui en fait le premier médicament pour renverser temporairement les effets d'une surdose d' opioïdes à être vendu sans ordonnance dans tout le pays. * JP MORGAN - Le directeur général de la banque américaine Jamie Dimon sera interrogé au sujet de la relation du groupe avec Jeffrey Epstein, le financier américain, ancien client, accusé de trafics et abus de mineures qui s'est suicidé en août 2019 dans sa cellule, a déclaré mardi un avocat impliqué dans le litige. * GOLDMAN SACHS - Michael Marsh deviendra directeur du groupe de financement de la banque pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, selon une note interne datée du 22 mars et consultée par Reuters, alors que le groupe a fusionné ses activités de banque d'investissement et de trading en une seule division * LULULEMON ATHLETICA prend environ 15% en avant-Bourse, le spécialisée dans l'habillement sportif ayant prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations grâce à la résistance de la demande. * LUCID GROUP, qui a dit mardi prévoir le licencement d'environ 18% de ses effectifs, progresse de 1,6% en avant-Bourse. * CVS HEALTH va améliorer l'information sur la confidentialité des données à la suite d'une proposition de son actionnaire Arjuna Capital, qui a demandé à la chaîne de pharmacies de répondre aux inquiétudes concernant les menaces sur les données de santé reproductive des clients. * MACY'S a annoncé mercredi que son directeur général Jeff Gennette prendrait sa retraite en février 2024, après avoir servi l'entreprise pendant 40 ans et qu'il serait remplacé par Tony Spring, le président et directeur général de sa filiale Bloomingdale's. * BLACKBAUD - Clearlake Capital a réitéré mercredi son offre de 71 dollars par action pour l'éditeur de logiciels dématérialisés Blackbaud, qui l'avait rejetée la veille en disant qu'elle sous-évaluait considérablement le groupe. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)