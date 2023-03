Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec banques régionales américaines, Li-Cycle et contrats à terme) 27 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture hausse de 0,56% pour le Dow Jones, de 0,56% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,27% pour le Nasdaq. * FIRST CITIZENS - La banque américaine va racheter la totalité des dépôts et des prêts de la Silicon Valley Bank a annoncé lundi l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires (FDIC), une acquisition qui comprend environ 72 milliards de dollars d'actifs avec une décote de 16,5 milliards de dollars. * CITIZENS FINANCIAL, FIFTH THIRD, ZIONS , WESTERN ALLIANCE, PACWEST, COMERICA et KEYCORP gagnent 1,5% à 27% en avant-Bourse. Les actions des banques régionales augmentent après l'annonce du rachat des dépôts et des prêts de SVB par First Citizens. * FIRST REPUBLIC - Les autorités américaines envisagent d'étendre un mécanisme de prêt d'urgence qui offrirait aux banques un soutien accru, ce qui pourrait donner à la banque en difficulté plus de temps pour consolider son bilan, a rapporté samedi Bloomberg. * SILVERGATE -L'action du prêteur axé sur la crypto-monnaie est en hausse de 18% en avant-Bourse après avoir bondi de 94% et avoir été le deuxième titre américain le plus échangé vendredi, selon J.P.Morgan. * SALESFORCE - Le fabricant américain de logiciels a déclaré lundi que l'investisseur activiste Elliott Management avait décidé de ne pas nommer d'administrateurs au conseil d'administration du groupe en raison de ses solides bénéfices et de ses initiatives de transformation pour 2024. * BAIDU - Le géant technologique chinois a annulé le projet de lancement de son chatbot "Ernie" pour le remplacer par une réunion à huis clos avec un premier groupe d'entreprises qui testent le produit, le titre coté à New York recule de 1,6%. * MICROSOFT - Le groupe a menacé de couper l'accès à ses données de recherche sur internet, qu'il concède sous licence à ses rivaux, s'ils ne cessent pas de les utiliser comme base pour leurs propres outils d'intelligence artificielle, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg citant des personnes au fait du dossier. * NOVARTIS - L'action cotée à New York du groupe suisse grimpe de 6% après que son traitement contre le cancer du sein Kisqali a montré des résultats prometteurs pour le traitement de la maladie à un stade précoce. * JETBLUE, SPIRIT AIRLINES - Le ministère américain des Transports a rejeté vendredi une demande de rapprochement des deux groupes en raison d'une plainte déposée ce mois-ci par le ministère de la Justice visant à bloquer le projet d'acquisition par JetBlue de la compagnie aérienne à bas prix. * ALTRIA - Le fabricant de cigarettes électroniques Juul Labs Inc et son ancien principal investisseur, Altria Group, le fabricant de Marlboro, seront jugés pour la première fois aux États-Unis cette semaine pour avoir créé une nuisance publique parmi les mineurs en les attirant avec des produits aux arômes sucrés et en faisant de la promotion sur les réseaux sociaux. * LI-CYCLE HOLDINGS - Le spécialiste du recyclage des batteries lithium-ion a annoncé lundi qu'il allait construire une usine en France, attendue pour 2024, pour décomposer les batteries du fabricant de chariots élévateurs The Kion Group. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)