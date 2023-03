Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse) PARIS, 24 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,7% pour le Dow Jones, de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,45% pour le Nasdaq * JPMORGAN CHASE, WELLS FARGO et BANK OF AMERICA reculaient de plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse dans un regain d'aversion au risque sur le secteur bancaire. Les banques régionales FIRST REPUBLIC BANK , PACWEST BANCORP, WESTERN ALLIANCE BANCORP et TRUIST FINANCIAL refluaient de 2,1% à 2,8%. * BLOCK cédait encore 4,2% en avant-Bourse après une chute de 14,8% jeudi, consécutive aux accusations du fonds d'investissement Hindenburg Research selon lesquelles le nombre d'utilisateurs de la plate-forme de paiement est artificiellement gonflé. Hindenburg a ajouté détenir des positions courtes (être vendeur) sur le titre du groupe. * ACTIVISION BLIZZARD, MICROSOFT - L'autorité britannique de régulation a annoncé que le rachat d'Activision par Microsoft ne devrait pas nuire à la concurrence dans le segment des consoles de jeu vidéo mais qu'elle restait préoccupée par les autres griefs. L'action Activision grimpait de 5% en avant-Bourse et Microsoft reculait de 0,5%. * COINBASE GLOBAL reculait de 3,4% en avant-Bourse, TD Cowen ayant abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance en ligne". * REGENERON PHARMACEUTICALS - Raymond James relève sa recommandation à "performance en ligne" contre "sous-performance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)