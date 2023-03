Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













PARIS, 23 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street : * Les banques américaines sont indiquées en hausse avant l'ouverture des marchés après que la Fed a laissé entendre qu'elle était proche d'interrompre son cycle de relèvements de taux. JPMORGAN, CITIGROUP, WELLS FARGO, MORGAN STANLEY, BANK OF AMERICA et GOLDMAN SACHS gagnaient jusqu'à 1,5% tandis que WESTERN ALLIANCE , PACWEST et FIRST REPUBLIC prenaient de 4,6% à 5,8%. * BOEING a reçu une commande de Japan Airlines pour 21 avions 737 MAX dans le cadre d'un accord estimé, selon Reuters, à au moins 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) au prix catalogue. * COINBASE risque d'être poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall Street, qui a identifié des violations potentielles de la législation sur les valeurs mobilières, a annoncé mercredi la plate-forme de cryptomonnaies, qui reculait de 10,5% en avant-Bourse. * Le Dupixent, médicament de REGENERON et Sanofi contre l'asthme et l'eczéma notamment, a atteint tous ses critères d'évaluation lors d'un essai de phase III sur l'utilisation de ce traitement contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), une maladie pulmonaire courante chez les fumeurs, a déclaré jeudi le groupe pharmaceutique français. * AMC ENTERTAINMENT - Citigroup reprend la couverture à "vendre". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)