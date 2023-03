Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tesla, cours en avant-Bourse des banques régionales américaines, de Pinduoduo et Altimmune) PARIS, 21 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,89% pour le Dow Jones, de 0,87% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,67% pour le Nasdaq: * Les grandes banques JPMORGAN CHASE, CITIGROUP , BANK OF AMERICA, MORGAN STANLEY et WELLS FARGO sont vues en hausse de 0,8% à 2,1% en avant-Bourse dans un contexte d'apaisement des craintes sur le secteur et de regards tournés vers la Fed qui entame deux jours de réunion de politique monétaire. * La banque régionale FIRST REPUBLIC BANK est attendue en hausse de 23,6% à l'ouverture de Wall Street au lendemain d'une chute de 47% à un creux historique à 12,18 dollars, consécutive à l'abaissement de sa note de crédit en catégorie spéculative ("junk") par S&P Global sur fond de problèmes de liquidités. Ses concurrentes PACWEST BANCORP et WESTERN ALLIANCE BANCORP prennent respectivement 4,0% et 3,4%. * TESLA - Les ventes de véhicules en Chine du groupe américain ont représenté au total 106.915 exemplaires du 1er janvier au 19 mars, soit 1.371 unités par jour en moyenne, selon les données de China Merchants Bank International. Au quatrième trimestre la moyenne quotidienne était de 1.327 unités. * REGENERON a annoncé mardi que le Dupixent, son médicament développé en partenariat avec Sanofi avait été approuvé dans l'Union européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère chez les enfants âgés de six mois à cinq ans. * MODERNA - Stephen Hoge, le président du laboratoire, a déclaré lundi que le prix du vaccin contre le COVID-19 serait d'environ 130 dollars par dose aux Etats-Unis alors que l'administration américaine prévoit de transférer ses achats de vaccins au secteur privé. * Le fabricant américain d'équipements scientifiques THERMO FISHER SCIENTIFIC et le sud-coréen Celltrion figurent parmi les candidats intéressés par le rachat de la division biopharmaceutique du fabricant de dispositifs médicaux BAXTER INTERNATIONAL, ont déclaré à Reuters des personnes sources proches du dossier. * ALTIMMUNE plonge de 40% en avant-Bourse après un essai clinique de son traitement de l'obésité ayant entraîné un cas présumé de graves nausées et de vomissements nécessitant une réhydratation. * KKR - Le fonds d'investissement américain a annoncé mardi la cession de sa participation dans X-elio au groupe canadien de gestion d'actifs Brookfield, désormais propriétaire de l'intégralité du capital de la société espagnole d'énergie renouvelable. * NVIDIA - Le directeur général du groupe, Jensen Huang, doit dévoiler ce mardi de nouvelles puces et technologies d'intelligence artificielle à l'occasion de la conférence annuelle de la société. * TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une hausse du nombre de ses abonnés et d'un redressement de la publicité. * ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mardi la suspension de l'application de commerce en ligne du groupe chinois PINDUODUO de son magasin de programmes mobiles après la découverte de logiciels malveillants. L'action Pinduoduo recule de 1,9% en avant-Bourse. * META PLATFORMS prend 2,5% en avant-Bourse à la faveur du relèvement de la recommandation de Morgan Stanley de "pondération en ligne" à "surpondérer", selon le site thefly.com (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)